El iPhone Duo 2 estrenaría una función muy esperada por sus fans

Hoy mismo estamos dando la bienvenida al iPhone Duo en España, es el día en el que se pone a la venta, pero el mismo en el que se puede certificar que no hay unidades disponibles hasta el próximo mes de enero. Mientras tanto Apple sigue trabajando en su siguiente generación, que tendrá la difícil misión de mejorar algo que ha desatado la locura de los fans de la marca, que han reservado en masa el primer plegable de la marca. Un plegable que ni mucho menos es perfecto, de ahí que la segunda generación tenga claramente puntos donde mejorar. Y uno de ellos es el Touch ID y todo el sistema de biometría.

¿Por fin tendremos Face ID?

Como sabéis, después de muchos años Apple ha recuperado el Touch ID para su teléfono plegable, aunque en este caso, en lugar de encontrarse en el botón Home en la base de la pantalla, se ha integrado en el botón de encendido del terminal, como viene siendo habitual en los últimos años en los móviles Android. Por contra, Apple ha tenido que prescindir de su característico Face ID por razones obvias, ya que introducir toda la tecnología bajo una pantalla plegable no es precisamente sencillo.

Por eso ahora el principal objetivo de Apple en este sentido sería el de dotar al iPhone Duo 2 de un Face ID. Y ha sido una vez más Mark Gurman, el analista más cerca del entorno de Apple, el que ha avanzado que los de Cupertino estarían ya probando el Face ID en la pantalla de los prototipos de la nueva generación del plegable. Por lo que sería una de las grandes novedades de la segunda generación, la inclusión del reconocimiento facial 3D desde sus pantallas plegables.

Y es que esta tecnología es un reto en un entorno así, ya que depende de muchos factores, el principal, la extremada delgadez del dispositivo, de poco más de 5 mm. Eso limita mucho la tecnología que se puede introducir debajo de la pantalla, o incluso en una isla dinámica. Luego, el factor de forma no ayuda, ya que no está claro si el Face ID debe estar en la pantalla externa, o en la plegable, y además usaremos el teléfono en diferentes orientaciones, lo que sin duda limita las posibilidades de utilizar este método.

Según el analista, el Face ID que estaría probando Apple se ubicaría bajo la pantalla, por tanto, una versión más sofisticada que la actual, que tiene gran parte de sus componentes a la vista dentro de la isla dinámica. Y como decíamos, que esto tenga éxito depende de que los componentes más voluminosos, como la cámara IR y el proyector de puntos reduzcan su tamaño para poder acomodarse debajo de la pantalla, en un perfil tan reducido. Pero hay mucho tiempo por delante para conseguirlo, prácticamente un año, si no más tiempo.