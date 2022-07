Convierte tu móvil Xiaomi en un mando a distancia universal con este truco

A la hora de comprar un teléfono Android, Xiaomi es una de las primeras opciones. El fabricante asiático ha conseguido establecerse como uno de los principales fabricantes de smartphones gracias a un catálogo fuera de toda duda junto a una relación calidad - precio que no ha podido ser batida durante años.

Es cierto que la llegada de otras marcas como Realme u OPPO han cambiado el panorama, pero Xiaomi ya ha conseguido suficiente experiencia en el sector y fama entre los usuarios, para mantener con tranquilidad los primeros puestos en las listas de ventas.

Además, parte del mérito de su éxito lo tiene las opciones que ofrecen sus dispositivos y que marcan la diferencia con otros productos. Por ejemplo, todos los teléfonos de la marca, ya sean Xiaomi, Redmi o POCO, cuentan con un sensor de infrarrojos para que uses tu teléfono como un mando a distancia.

Podrás controlar la tele, el aire acondicionado…

Como te hemos indicado, la gran mayoría de smartphones de la compañía cuentan con este elemento, por lo que podrás disfrutar de esta característica para controlar tu Smart TV, el aire acondicionado o cualquier otro aparato que tenga mando.

Xiaomi 12S Ultra | Xiaomi

Hablamos de una función muy útil y que no encontrarás en otros teléfonos por lo que es un elemento que marca la diferencia y que te puede sacar más de un apuro si no encuentras algún mando a distancia en particular.

Por si te pica la curiosidad, que sepas que el emisor de luz infrarroja suele estar situado en el marco superior del teléfono, junto a las entradas del micrófono. ¿Ves ese agujerito? Ahí está escondido.

Este sensor sirve para comunicarse con cualquier dispositivo y solo necesitas abrir la aplicación Mi Remote que viene de serie en tu teléfono ya que es nativa de MIUI, la interfaz de Xiaomi para su familia de dispositivos.

Para utilizarla, sencillamente abre esta app y apunta al dispositivo que quieras vincular con tu teléfono Xiaomi. Espera a que el proceso finalice y ya podrás controlar cualquier equipo. Además, si tienes bombillas de Xiaomi también podrás usar el mando/móvil para encenderlas y apagarlas.

Por último, decir que la app te permitirá almacenar todos los dispositivos que tengas en casa para poderlos controlar desde el móvil, por lo que no tendrás limitación alguna en este aspecto. ¡A qué esperas para probar la app que convierte tu teléfono Xiaomi en un mando a distancia!