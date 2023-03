Se confirma, el USB tipo C de los iPhone 15 no será "universal"

Sin duda la adopción del conector USB tipo C por parte de Apple, obligada sobre todo por la Unión Europea, va a suponer una de las novedades más importantes en la historia de estos teléfonos. Se da por hecho que este conector se estrenará en los iPhone 15, y lo que hace unas semanas era algo posible, ahora se da prácticamente por hecho. Y es que Apple, en su línea, no permitirá la conexión de cualquier cable tipo C en sus nuevos teléfonos, sino que habrá que pasar por el aro y hacerse con unos modelos específicos para que puedan funcionar en nuestro iPhone. Eso es al menos lo que se filtra de nuevo, y que desde luego no es una buena noticia para los usuarios de la manzana.

Apple se quiere salir con la suya

Pues bien, lo que ha desvelado ahora otro de los filtradores más activos del entorno de Apple, conocido como ShrimpApplePro, es que los de Cupertino van a utilizar su estándar MFI en estos puertos USB tipo C, por lo que de facto el uso de este conector va a estar muy limitado si no cuentas con el cable adecuado. Si este no es compatible con el estándar de Apple tendremos que renunciar a dos cosas, la primera es que la velocidad de carga del dispositivo se verá reducida abiertamente.

Mientras que, a la hora de leer datos del teléfono, también se limita la funcionalidad. Esto entendemos que tendrá consecuencias directas en la velocidad de transferencia de los datos. Esto quiere decir que si estrenas un iPhone 15 y vas a casa de tus amigos que tienen Android, si necesitas cargar el teléfono vas a tener que conformarte con la velocidad de carga mínima. Para poder disfrutar de la velocidad de carga máxima, tendrás que comprar un cable USB tipo C a Apple, o bien de alguno de terceros fabricantes que estén certificados por los de Cupertino.

De esta manera, tal y como aseguraban algunos filtradores recientemente, parece que este nuevo conector de Apple será básicamente un Lightning disfrazado de Tipo C. Y esto quiere decir por tanto que, para contar con las máximas prestaciones, necesitarás uno especialmente desarrollado por Apple. A ver, esto es algo que no pasa solo con los iPhone, sino que hay algunos móviles con cargas ultra rápidas, que necesitan cargadores especiales y cables especiales para alcanzar esas velocidades.

Por ejemplo, con un Samsung de alta gama, puedes cargar a su máxima velocidad el terminal con un cable USB tipo C corriente, vamos, con que sea de tecnología USB mediantemente reciente. Pero no será así en el caso de Apple, que será mucho más restrictiva en este caso, ya que limitará por software estos aspectos. Puede parecer lo mismo, pero en on estas nuevas informaciones se confirma lo que hace ya unas semanas parecía ser una simple especulación. Y es que además las certificaciones así lo atestiguan. Y es que era muy bonito para ser verdad. Eso sí, esto va frontalmente con la motivación de la adopción de este estándar, que es reducir la basura electrónica. De esta manera los usuarios de iPhone tendrán que seguir comprando cables específicos, y por tanto no podrán usar otros que ya tengan por casa.