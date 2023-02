El iPhone SE 4 no estaba muerto, y podría hacerse realidad de nuevo

Desde luego hay dispositivos que aparecen y desaparecen de la rumorología con una facilidad pasmosa, y uno de ellos es sin duda el iPhone SE 4, un teléfono del que se ha hablado mucho en el último año, pero del que estábamos convencidos de que se había cancelado por parte de Apple, al menos en base a las informaciones vertidas por reputados analistas. Ahora uno de estos analistas curiosamente cambia de opinión, y apunta a que este esperado teléfono podría llegar finalmente al mercado, aunque no tan cerca en el tiempo como pensábamos.

Apple vuelve a la carga con el iPhone 4 SE

Lo último que habíamos conocido de este teléfono es que no entraba en los planes futuros de Apple, porque a priori ya no tenía sentido en la gama de la marca y además ya no tenía el tirón de antaño entre los seguidores de la marca. Pero esto habría cambiado, ya que ahora el que es sin duda el analista más cercano a Apple, Ming-Chi Kuo, ha desvelado que Apple ha recuperado el desarrollo del iPhone SE 4, la cuarta generación del teléfono más barato de su gama. Pero no acaban ahí las informaciones, porque además detalla algunas de las características con las que contará este teléfono.

La primera es que la pantalla será de tecnología OLED, en lugar del LCD que habían tenido las anteriores generaciones. Y es que esta sería una de las grandes novedades de este modelo, que contaría con un panel de un tamaño de 6.1”, por lo que sería mucho más grande que los anteriores SE, de hecho Kuo apunta a cómo será en general el aspecto de este nuevo teléfono.

Concretamente recibiría un lavado de cara, un nuevo diseño, que dejaría el aspecto similar al iPhone 8 de los iPhone SE anteriores, y sería un teléfono más parecido al iPhone 14, por lo que tendríamos un notch en forma de ceja en la parte superior de la pantalla, así como unos bordes de pantalla mucho más delgados en todos los lados. Algo que podría tener sentido, ya que los iPhone 15, todos, se espera que adopten el diseño con isla dinámica y sin bordes en pantalla.

Por lo que el icónico diseño del iPhone X en adelante, y de los últimos iPhone 14, sería el elegido por Apple para este nuevo modelo asequible. También recuerda que este nuevo teléfono tendrá conectividad 5G, basado en un procesador de fabricación de 4nm. Según Kuo, este nuevo iPhone SE 4 llegaría entraría en producción en el primer semestre de 2024, por lo que no deberíamos esperarlo hasta al menos la primavera, una fecha habitual a la hora de presentar estos modelos. O bien para el WWDC del mes de junio. En ambos casos sería una gran sorpresa contar con un móvil de estas características. Sobre el precio no se sabe nada, pero debería moverse entre los 500 y 600 euros, prácticamente la mitad que sus compañeros de gama.