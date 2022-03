Cómo saber si te han hackeado el móvil con estos códigos "secretos"

Nuestros teléfonos móviles pueden ser vulnerable a los ciberataques, pero es algo evitable siendo prudentes en su uso y comprobando que las aplicaciones que descargamos son seguras antes de instalarlas. Pero si tienes sospechas de que algo puede estar pasando, puedes realizar una serie de comprobaciones para cerciorarte de que todo estÁ bien o tomar cartas en el asunto si la seguridad de tu dispositivo ha sido vulnerada.

Códigos de comprobación antihackeo

Son muchas las señales que tu móvil puede estar dándote y que es importante que sepas interpretas. Un aumento de la temperatura del dispositivo en reposo, puede ser una señal de aviso de que hay aplicaciones en segundo plano funcionando. A menudo se trata de aplicaciones que no hemos instalado de forma consciente, por lo que debemos comprobar las aplicaciones instaladas y desinstalar aquellas que nos resulten sospechosas.

Códigos de comprobación | TecnoXplora

Otros comportamientos extraños como publicaciones que no recordamos haber hecho en redes, mensajes sospechosos, llamadas o mensajes de texto enviados a nuestros contactos de forma automática o incluso sus amigos y conocidos te comentan que no pueden contactar contigo, son algunas de las señales que nos indican de que algo puede estar hiendo mal. Para comprobar que todo está bien podemos hacer uso de una serie de códigos con los que podemos saber si nuestro teléfono ha sido hackeado y evitar de paso un gasto excesivo en la factura.

Comprobando si hemos sido hackeados | TecnoXplora

Uno de los códigos universalmente conocido es el que nos revela el IMEI de nuestro móvil, Con el podemos localizar nuestro teléfono en caso de pérdida o robo e incluso podemos bloquear nuestro dispositivo y fuera necesario. Para ejecutar este y el resto de códigos que te vamos a contar a continuación debemos acceder a la aplicación de teléfono de nuestro móvil y usar teclado para marcar. Para revelar el IMEI del dispositivo, pulsa *#06#, y de forma automática aparecerán los datos en la pantalla.

Una de las estafas más comunes es el desvío de nuestras llamadas a números de tarifación especial. Esto puede suponernos un gasto elevado en la factura. Si sospechas que esto puede estar pasando, teclea en tu teléfono ##002# y la tecla de llamada. Al ejecutarlo, recibiremos un mensaje en el que nos confirma que se ha ejecutado correctamente, eliminando cualquier tipo de desvío que estuviese siendo usado.

Otro código de lo más interesante es el *#62# una de las razones que pueden llevarnos a usar este código son los problemas de nuestros contactos para comunicar con nosotros. Si de forma generalizada nos comentan que a menudo nuestro teléfono no responde o si encuentra apagado o fuera de cobertura, puede ser que no falle la red, sino que nuestro móvil está siendo hackeado. Del mismo modo que con el código anterior, teclea en la aplicación el código y espera a la información de la operadora en la que nos confirma o desmiente nuestras sospechas. Por último, tenemos el *#21# aunque su funcionamiento es muy similar al anterior pues nos informa de los posibles desvíos de los servicios de nuestro teléfono. La gran diferencia entre ambos reside en que con este código saldremos de dudas, si algunos de nuestros servicios está siendo o no desviados.