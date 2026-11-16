Los fans hacen todo lo posible para que GTA VI sea menos digital y más físico

El próximo 19 de noviembre será uno de los días más importantes de la historia de los videojuegos, porque se lanza GTA VI, la sexta entrega del juego más popular de todos los tiempos, al menos en la era moderna del videojuego. Muchos lo jugamos a finales de los 90, cuando todavía tenía una perspectiva cenital, y entonces era imposible adivinar que esa franquicia se convertiría en una especie de icono pop rodeado de polémica. Y es que la decisión de lanzarlo exclusivamente como juego digital, sin versiones físicas, ha puesto en pie de guerra a muchos consumidores. Algunos, los más resignados, tienen alguna que otra herramienta a su disposición para hacer esta transición menos dolorosa.

Un GTA VI exclusivamente digital, pero menos

Y es que con esta entrega, aunque compres tu juego en una tienda física, te tendrás que conformar con un código para poder comenzar a jugar con GTA VI. Eso sí, los consumidores que se hagan con él van a poder al menos disfrutar de la caja física, que sí se entrega con su reserva o con la compra del juego. Por tanto, una buena forma de sentir que lo hemos comprado, es añadir ese disco a la caja para darle un toque más físico, más real.

Un ejemplo de un disco listo para imprimir en 3D | TecnoXplora

Y, como no, la comunidad se ha puesto manos a la obra antes incluso de que el juego llegue al mercado. Y es que algunos ya han diseñado réplicas del disco del juego para que las podamos imprimir en casa. Concretamente, mediante una impresora 3D. Y es que si buceamos en apps como la de Bambu Lab, uno de los principales fabricantes de impresoras 3D, y dentro de MakerWorld, el repositorio de modelos 3D con miles de proyectos a nuestro alcance, podemos encontrar estos discos de pega para nuestra caja del juego.

Solo tienes que hacer una búsqueda de GTA VI para encontrar varias versiones del disco, que reproduce las medidas exactas de un disco de juego de PS5 en este caso, y que también intenta imitar los colores de la nueva entrega, aunque, como es lógico, siempre en menos tonalidades porque las impresiones están limitadas en muchos casos a cuatro o cinco colores. Algunos modelos llegan a necesitar cinco colores diferentes para crear el aspecto original del disco.

Obviamente, cuando lo tenemos entre manos, en la parte posterior no hay ningún reflejo típico de los discos originales. Solo vemos el acabado de material PLA que hayamos elegido, lo normal es que sea un color azul oscuro al estilo de PS5. Con esta impresión, el disco quedará con tacto rugoso y tridimensional bastante original. Y lo más importante, no dejará vacía la caja de nuestro GTA VI comprado el día 1 por nada menos que 80 euros. Porque este juego va a romper muchos récords, y sobre todo marcar tendencia.

Tanto en la exclusividad digital como por los elevados precios con los que llega, que vienen a demostrar que esto de jugar ya no es para cualquiera. Y obviamente, sin copias físicas, olvidémonos de comprarlo más barato en el futuro en alguna tienda de segunda mano, eso tristemente terminará con algo que había dado mucha vida a millones de jugadores que no quieren gastarse esta barbaridad en el lanzamiento.