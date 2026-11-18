Los relojes inteligentes nos llevan acompañando años, aunque no han sido generalmente un ejemplo de dispositivos delgados. De hecho, los Apple Watch más recientes tienen un grosor de prácticamente un centímetro, concretamente 9,7 mm. Ahora sabemos que Huawei está trabajando en un reloj inteligente que reduce ese grosor a la mínima expresión. De hecho, es prácticamente igual de delgado que un iPhone Air, uno de los móviles más delgados del mercado, lo que nos da una idea de hasta qué punto la empresa china ha conseguido comprimir tanta tecnología en un espacio reducido.

Así sería el Huawei Watch Air

Obviamente, el nombre no es casual, y busca emular al del teléfono de los californianos, identificando que su gran punto fuerte es sin duda la extrema delgadez con la que cuenta. Ahora una filtración nos ha mostrado el diseño de este reloj, y desde luego destaca por un diseño que nos recuerda al Apple Watch, pero en este caso mucho más delgado, hasta llegar al nivel de los móviles más finos del momento.

Concretamente, este nuevo reloj de Huawei tendría un grosor de 6,9 mm. Si se compara con relojes de Huawei, el Watch Fit 5 tiene un grosor de 9,4 mm, y la pulsera Huawei Band 11 8,99 mm. La información ha llegado de la mano de Fixed Focus Digital, que a través de la red social china Weibo ha publicado una imagen donde puede verse el aspecto lateral de este futuro reloj de Huawei.

Y más allá de ese grosor, también podemos apreciar que el diseño general es muy similar al del Apple Watch, de eso no hay duda. Vemos un marco en acabado plata, así como una corona y un botón físico en el lateral derecho, así como una pequeña protuberancia que se eleva también en este lateral derecho. La clave para poder fabricar un reloj tan delgado estaría en la tecnología de la batería.

Ya que se trataría de una batería apilada de silicio con forma irregular, seguramente de ahí esa protuberancia lateral que le da un poco más de espacio a la batería. No solo sería delgado, sino que ofrecería una autonomía por encima de la media. Concretamente, con una carga completa ofrecería hasta 5 días de uso continuado. Según la filtración, este Huawei Watch Air sería muy similar en prestaciones al Huawei Watch GT 7 Pro o al Huawei Watch 6 en términos de sensores y seguimiento de la actividad física o la salud.

Con funciones como la monitorización de frecuencia cardiaca, de los niveles de oxígeno en sangre, la temperatura de la piel o incluso hacer electrocardiogramas. Debería llegar al mercado en los próximos meses.