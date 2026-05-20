Lenovo lanza un nuevo smartphone gaming: Legion Y70 con 8000mAh y 144Hz

Aunque Lenovo no suele lanzar sus móviles gaming en España, esto se siguen con interés por muchos usuarios de su ecosistema de gaming, que sin duda alguna es de los más potentes y versátiles del mercado, sobre todo por sus consolas Legio Go, que ofrecen máxima potencia en un formato portátil. Siguiendo con esa esencia, Lenovo acaba de lanzar su nuevo Legion Y70, un smartphone con las cosas muy claras, con un diseño y potencia perfectos para el entorno gaming.

Ficha técnica del Lenovo Legion Y70

Contar con el apellido Legion es garantía de que este teléfono va a contar con las mejores prestaciones para poder jugar a los juegos más exigentes, que los hay, en el mercado de títulos Android. Es un móvil que destaca en todo, salvo lógicamente en el aspecto de la fotografía, que es secundario para este tipo de móviles, orientados sobre todo al rendimiento más extremo posible.

Lenovo Legion Y70 | Lenovo

Para ello cuenta con el potente Snapdragon 8 Gen 5, de los más potentes actualmente, solo por debajo del modelo Elite. Esto viene acompañado de entre 12 GB y 16GB de memoria RAM, según la versión de la que estemos hablando. Además, es memoria LPDDR5X, de las más rápidas, algo que vamos a notar también cuando juguemos. El almacenamiento es de hasta 1 TB con almacenamiento UFS 4.1 ultrarrápido.

Todo este potencial necesita barreras para no descontrolar la temperatura. Por eso cuenta con una cámara de vapor de 5500 mm², que puede ella sola reducir la temperatura del núcleo de la CPU en 7 grados. La batería es otro de los aspectos más destacados, ya que cuenta con una capacidad de nada menos que 8000 mAh, de las más altas del mercado. Esto garantiza muchas horas de juego incluso con los más exigentes, a diferencia de las consolas con Windows 11, que agotan su batería en un par de horas, esta puede durar hasta tres o cuatro veces más a pleno rendimiento.

Esta se carga con una potencia de 90 W, por lo que en este aspecto está muy bien equipado. Aunque, sin duda, a la hora de jugar, algo que vamos a notar y mucho a plena luz del día es la potencia de su pantalla. Porque esta declara 7000 nits de brillo pico, una marca sencillamente espectacular incluso para un móvil gaming, lo que, unido a esa tasa de refresco de 144 Hz, la hace especialmente luminosa y suave al movimiento incluso con los juegos más exigentes, que obviamente vamos a ejecutar en un móvil gaming. Esta pantalla tiene una diagonal de 6,8 pulgadas y tecnología OLED.

A nivel de cámara, este smartphone nos ofrece dos sensores, el principal de 50 megapíxeles y el ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, la cámara selfie es de 32 megapíxeles. Obviamente, hablamos de una cámara para salir del paso, nada que haya que tomarse demasiado en serio. El nuevo Lenovo Legion Y70, que ojalá llegue en algún momento a España, se ha lanzado en China con un precio que parte de los 390 euros al cambio para la versión de 12+256GB.