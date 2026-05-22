Samsung patenta un revolucionario smartphone enrollable con "cámara deslizante"

Si hay un fabricante que ha apostado desde siempre por los formatos de smartphone más innovadores, ese ha sido sin duda Samsung, con sus plegables, un formato en el que ha sido pionero, y que busca evolucionar con modelos realmente sorprendentes como este en el que nos fijamos ahora. Se trata de un esbozo de momento, en forma de patente, pero nos da una idea de por dónde pueden ir los planes de la firma coreana de cara a su siguiente iteración con el factor de forma de los dispositivos.

Un móvil enrollable con una original propuesta

La patente ha sido compartida por WearView, y que nos muestra con bastante detalle a través de imágenes cómo funcionaría. Y la realidad es que el aspecto no puede ser más atractivo para este terminal, transmitiendo innovación de verdad frente al resto de smartphones que hay en el mercado actualmente. Y es que podemos ver sobre todo la parte trasera, donde se entiende bastante bien cómo ha planteado Samsung este formato.

Una pantalla extraíble

En estas imágenes podemos ver el aspecto tradicional de los móviles de Samsung, con ese módulo de cámara vertical, que en este caso se encaja perfectamente en una hendidura de la carcasa trasera, que tiene su forma. En esa carcasa se encuentra el flash LED, y no en el propio módulo. Ese recorte es el que permite que, cuando la pantalla se expande o se contrae, la cámara pueda acompañarlo.

Y sobre todo, para que todo el mecanismo enrollable se pueda acoplar con el propio teléfono, ya que parece que ambos actúan en planos diferentes. La gran ventaja que ofrece este teléfono es que tiene una apariencia normal, pero cuando extendemos la pantalla, se parece mucho más a un móvil plegable al estilo de los Fold. Por lo que han mostrado en estos renders, parece que la pantalla puede ganar el doble de tamaño una vez que se ha desplegado.

Hay un render frontal en el que prácticamente tiene el mismo factor de forma de un Fold, con la cámara selfie en la pala derecha. Por lo que nos deja ver la imagen, la pantalla se expandiría hacia la izquierda, y eso sí, parece hacer un pequeño escalón en la parte central de la pantalla. Aunque parece sobre todo del propio chasis y no de la pantalla, pero hay algunos aspectos del render que no sugieren lo mismo.

En cualquier caso, lo normal es que sea una pantalla como otra cualquiera una vez que se haya desenrollado. Samsung tiene ya bastante experiencia en esto de las pantallas enrollables con tecnología OLED, ya que tiene prototipos totalmente funcionales en marcha desde el año 2023, por lo que parece una tecnología bastante avanzada ya.

Si hay algún momento propicio para que Samsung dé el paso en este segmento, ese es ahora. Ya que el próximo mes de septiembre Apple presentará su primer iPhone plegable, algo que va a disparar las ventas de plegables, pero que también va a amenazar la cuota de mercado de Samsung como nunca antes.

Por eso a los coreanos les conviene dinamitar este segmento con un formato completamente novedoso, que demuestra que están a años luz de la competencia en este sentido. Solo en su momento LG se atrevió a igualar la apuesta, su rival coreana nos mostró ya algún prototipo de móvil enrollable hace tiempo, pero por razones obvias, como su salida del mercado de smartphones, solo podemos esperar un dispositivo tan innovador por parte de Samsung, que fabrica sus propias pantallas y va muy avanzado con esta nueva tecnología. Cuando sea una realidad este nuevo dispositivo enrollable, es una absoluta incógnita..