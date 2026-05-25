Desvelan las novedades que llegarán a los Apple Watch con watchOS 27

El WWDC 2026 de Apple está a la vuelta de la esquina, la cita para los desarrolladores de la esfera de los californianos, que nos brindará muchísimas novedades relacionadas con todo el hardware de la marca. Los Apple Watch obviamente captarán muchas miradas, y es que se esperan interesantes nuevas funciones para sacarles más el partido, y por supuesto la llegada de la IA. Ahora uno de los analistas más cercanos a Apple y con mejor reputación ha desvelado las novedades que estrenarán estos relojes gracias a watchOS 27.

¿Qué esperar para tu Apple Watch?

Pues bien, Mark Gurman, el reconocido analista, ha detallado que una de las grandes novedades es una mejora en el seguimiento de la frecuencia cardiaca, que imaginamos no solo será más precisa, sino que podrá proporcionarnos algunos datos adicionales sobre nuestra condición vascular. Otra de las novedades que ha desvelado Gurman es una nueva esfera modular, heredada del Apple Watch Ultra y que por primera vez llega al resto de modelos.

Apple Intelligence por fin será tan eficiente como nos prometió Apple hace ya dos años, en el WWDC de 2024. Habrá nuevas funciones adicionales a las que actualmente tienen estos relojes, y por tanto profundizarán en la implementación de la IA, en este caso ya, seguramente impulsada por el núcleo de Gemini, que va a inundar todas las nuevas interacciones tras el acuerdo de colaboración con Apple.

Las comunicaciones por satélite también recibirán novedades, con nuevas funcionalidades basadas en esta conectividad. Dos de ellas podrían ser heredadas de los iPhone, como el acceso a Apple Maps vía satélite, o también la posibilidad de enviar fotos dentro de los mensajes utilizando una conexión mediante satélite.

Aunque tal y como recuerda Gurman, Apple se habría marcado como principal objetivo la estabilidad, el rendimiento y pequeños pulidos para el sistema operativo. Por tanto, lo que seguro que nos vamos a encontrar es un sistema operativo más eficiente, con menor consumo de energía, y una interfaz más fluida como consecuencia de toda esa optimización.

WatchOS 26 llegaba el pasado año con muchas novedades, como el nuevo diseño Liquid Glass, con una estética translúcida que renueva menús, iconos y el Centro de Control, dándole un aspecto de cristal a la interfaz. O la nueva función Workout Buddy de Apple Intelligente, que es un entrenador de voz por IA que te guía durante el ejercicio, y la traducción simultánea de textos en la app Mensajes.

También hay nuevos gestos, como descartar notificaciones, silenciar alarmas o rechazar llamadas rápidamente con un simple giro de muñeca. También la app de entrenamientos se ha mejorado, con cuatro botones de acceso rápido y generación de listas de reproducción automáticas usando Apple Music. También hay mejoras en las funciones de salud, como las nuevas notificaciones de posible hipertensión, evaluadas después de 30 días de medición, y nuevas métricas detalladas sobre la calidad del sueño.

Por último, llegaba también con nuevas pilas de widgets, que son más proactivas, con mejores sugerencias en base a nuestra ubicación y rutina. Por último, otra de las novedades es la app de Notas, que nos permite crear y consultar notas desde nuestra muñeca.