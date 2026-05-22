Nuevo Realme 16T: un móvil accesible con batería de 8000 mAh, pantalla de 144 Hz y resistencia militar

El fabricante chino Realme ha presentado hoy uno de sus móviles más interesantes para la gama media. Se trata del Realme 16T, un teléfono que destaca en varios aspectos sobre su competencia, y que es de esos terminales que nos asegura un buen rendimiento durante muchas horas, y resistencia ante los desafíos a los que se enfrentan tantos smartphones en el día a día, como caídas accidentales o arañazos. Un terminal, por tanto, que, a pesar de su gran potencia, es extremadamente resistente también.

Ficha técnica del Reame 16T

Este teléfono destaca en prácticamente todas las facetas. Empezando por su enorme batería, que alcanza una capacidad de 8000 mAh, siendo de las más grandes de su categoría sin duda alguna. Además, la carga cuenta con una potencia de 45W, podría ser más rápida para una batería tan masiva, pero es elevada para la gama en la que se mueve. Según Realme, esta batería nos puede brindar hasta tres días de uso.

El nuevo Realme 16T | Realme

También ofrece carga inversa por 15 W, por lo que con esta gran batería podemos usar el teléfono como un auténtico Power Bank cargando otros dispositivos. La pantalla es otro de sus puntos fuertes, porque no solo tiene un gran tamaño, con una diagonal de 6,8 pulgadas, sino que además esta tiene una tasa de refresco de 144 Hz, más propia de un smartphone gaming de alta gama.

Además, esta tiene resolución HD+, es la más baja, pero se conserva con esa gran tasa de refresco y diagonal. El brillo pico alcanza los 1200 nits. En el ámbito de rendimiento, ofrece un muy buen procesador para esta gama media. Se trata del MediaTek Dimensity 6300, que nos ofrece conectividad 5G a la par que un rendimiento más que suficiente para el grueso de tareas que hacemos durante el día con el terminal.

A este además le acompañan 8 GB de memoria RAM, suficiente para una multitarea fluida. El almacenamiento es de 128 GB o 256 GB. Viene con ranura para aumentarlo mediante tarjetas microSD. Respecto de la cámara de fotos, es correcta sin más, no podemos esperar nada espectacular, pero sí da la talla. Su cámara tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, de Sony, mientras que el secundario es de 2 megapíxeles monocromo. Delante, la cámara de fotos es de 16 megapíxeles.

Viene con numerosas herramientas de IA para hacer mejores fotos y también editarlas más rápido. Es un móvil muy resistente, cuenta con varias certificaciones de alto nivel, como IP66, IP68, IP69, IP69K e IP69 Pro, las más altas frente al agua y el polvo. Además de la MIL-STD-810H de grado militar, la más resistente frente a las temperaturas extremas y golpes. Llega con Android 16 bajo la capa de personalización Realme UI 7.0. Su precio parte de los 270 euros al cambio, por lo que es un teléfono muy interesante en general, quizás lo más negativo sea solo esa resolución HD+.