Así puedes rejuvenecer a tu veterana Smart TV Android

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Cuando compramos un dispositivo nuevo, nos sorprende lo bien que funciona todo, lo rápido que cargan las apps y los contenidos. Pero con el paso del tiempo, comenzamos a notar que esto se va volviendo cada vez más perezoso y le cuesta cada vez más la carga y actualización. Esto mismo sucede con los televisores con Android TV. A continuación, te contamos qué puedes hacer si el paso del tiempo comienza a hacer efecto.

Devuelve tu Android TV a sus mejores tiempos

Lo primero que pensamos cuando esto sucede es que ha llegado el momento de renovarla, pero no siempre es así y solo necesita que dediquemos un poco de tiempo a realizar tareas de limpieza y acondicionamiento. Una de las principales culpables de este problema es la memoria caché, con el paso del tiempo, de forma inevitable esta se va llenando de información, cuyo cometido es la carga más rápida, aunque no siempre se consigue ese propósito. Y al contrario de lo que se espera, lo que hace es ralentizar el dispositivo.

Así ha cambiado el interfaz de Android TV | TecnoXplora

El espacio de almacenamiento de nuestros televisores es limitado, por lo que es fácil que se llene y vaya restando recursos al sistema. Una forma de resolver este problema es aplicando una rutina para que recupere su agilidad:

Comenzaremos por borrar la caché, algo que no nos llega mucho tiempo y que mejora el problema, aunque de primeras notaremos que después de hacerlo, la carga de contenidos es un poco más lenta, pero a la larga merece la pena. Al hacerlo no borra los datos de usuario como perfiles, favoritos o inicios de sesión, solo lo que no es importante.

Para llevarlo a cabo es tan sencillo como acceder a los Ajustes > Sistema > Almacenamiento interno compartido > Datos en caché. Puede que esta ruta cambie en función de la capa de personalización de tu televisor.

La fatiga de los dispositivos es otro de los motivos que contribuyen con el aletargamiento de estos. Mantener los dispositivos enchufados durante meses, puede ser otro de los detonantes. Por ello, es importante de vez en cuando reiniciar o apagar. Ajustes > Sistema > Reiniciar. De esta forma, se borra la memoria temporal y repara posibles errores o problemas.

Por último, debemos realizará una limpieza profunda de todas esas aplicaciones que ya no usamos, estas ocupan espacio y consumiendo recursos. De manera que no solo liberamos espacio, sino que además reducimos el trabajo eliminando procesos en segundo plano. En este sentido también es importante mantener el dispositivo actualizado, tanto a nivel de las aplicaciones como a nivel del sistema, Ajustes > Sistema > Acerca de > Actualización del sistema.

Tres acciones que nos ayudan a mejorar el rendimiento y recuperar el vigor perdido por nuestro televisor. Con lo que podremos disfrutar de un tiempo extra antes de pensar en renovarlo.