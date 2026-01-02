¿Por qué las pantallas cansan tanto a la vista?

La vista cansada tras largas horas ante pantallas es lo que se conoce como el Síndrome Visual Informático. Cuando utilizamos el móvil o el ordenador, parpadeamos hasta un 60 % menos, lo que provoca sequedad ocular además de picor.

Además, nuestros ojos no están diseñados para mantener la vista fija en la misma distancia corta, lo que supone un mayor esfuerzo para los músculos oculares y por lo tanto mayor fatiga visual. La luz azul emitida por las pantallas también provocan este cansancio, pues aumenta el contraste y el deslumbramiento, lo que hace que el ojo trabaje más de lo normal.

Ojos cansados por las pantallas | iStock

Una mala postura corporal, brillo excesivo en nuestros dispositivos y letras demasiado pequeñas también suponen un esfuerzo extra para nuestros ojos lo que hace que sufran mucho más. Todo esto provoca enrojecimiento, sequedad, visión borrosa y cansada, enrojecimiento e incluso dolores de cabeza y mareos.

Una solución rápida para reducir estos efectos es aplicar la regla del 20-20-20, que consiste en mirar algo que esté a 20 pies de distancia, unos 6 metros, durante 20 segundos cada 20 minutos. Además, parpadear frecuentemente para lubricar el ojo y ajustar el brillo y contraste de nuestras pantallas también puede ayudar.