El arma de doble filo que supone el USB tipo C para Apple

La próxima semana se presentan los nuevos iPhone 15, en la que sin duda será la Keynote más importante para Apple de todo el año, incluso por encima de la del WWDC donde presentó sus primeras gafas de realidad aumentada, las Vision Pro. Y dentro de esta nueva presentación, va a haber un protagonista evidente, muy conocido en Android, pero completamente novedoso en Apple. Hablamos del conector USB tipo C. Este llega a los teléfonos de los de Cupertino casi por obligación. Pero por lo que conocemos ahora, esta nueva característica tendrá un doble filo para Apple, que la venderá como una gran mejora mientras por detrás se muestra preocupada por el futuro junto a esta conectividad.

En Apple no terminan de estar cómodos con este conector

Como todos sabéis, el conector USB tipo C sustituye al Lightning, que ha acompañado a los iPhone desde su primer modelo, por una mera imposición de la Unión Europea. Esta demanda un cargador único para los dispositivos con el objetivo de reducir la basura electrónica que se genera año tras año por estas razones. Y por lo que conocemos ahora, Apple mostrará una cara totalmente distinta en este aspecto en público, respecto de su verdadera opinión de este importante cambio en sus dispositivos.

Mark Gurman, uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple, ha desvelado ahora la diatriba a la que se enfrenta la firma californiana estos días. Y es que mientras en la Keynote de la semana que viene vamos a ver a los ejecutivos de Apple ensalzando esta nueva conectividad, y todo lo bueno que puede traer, la realidad es que internamente en la firma californiana están preocupados con los cambios que esto puede traer a su negocio.

Según el analista, la principal preocupación viene por la nueva compatibilidad de sus cables, que ya no utilizarán la tecnología MFi, que básicamente limitaba la compatibilidad de estos cables de Apple a los fabricados por terceras marcas bajo sus estándares y licencias. Un negocio que ahora se podría venir abajo, al dejar de recibir ingresos extras en este aspecto, ya que cualquiera podrá conectar un USB tipo C que tenga en casa en el nuevo iPhone 15, y por tanto no necesitará cables exclusivos, por lo que esta vía de ingresos para Apple se pierde.

Además, en Cupertino temen la reacción que puedan tener los usuarios de la marca con este cambio de conector, algo que ya vivieron cuando se pasó del gran conector de 15 pines al ligthning, por lo que en este aspecto también hay preocupación dentro de la firma californiana. Y es que con la nueva conectividad USB tipo C se ganará mucha compatibilidad para los usuarios de Apple, que ya no se verán condicionados por las limitaciones de los cables a la hora de cargar su teléfono.

Apple siempre se opuso a este cambio, sobre todo porque limitaba la innovación por parte de la marca. Pero ya sabemos que detrás de esto al final también hay un lucrativo negocio que obliga a los usuarios a comprar solo dispositivos fabricados por los socios de la firma californiana. Eso sí, la próxima semana todo serán sonrisas en Apple de cara a sus usuarios.