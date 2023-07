Apple planea lanzar un iPhone con pantalla sin bordes y sin recurrir a la fórmula Edge

Hace no mucho os contábamos que los de Cupertino estaban trabajando para ofrecernos los nuevos iPhone con algunas novedades en su pantalla. Más allá de que los modelos estándar recibirán este año por fin la isla dinámica, tenemos por otro lado algunos rumores apuntando a unos bordes de pantalla cada vez más delgados. Y ahora las informaciones van más allá, porque parece que Apple se está tomando esto muy en serio, lo de reducir al mínimo los biseles de las pantallas de sus móviles, y nuevas informaciones apuntan a ello claramente, pero incluso de una manera mucho más ambiciosa.

Nuevos pasos en esa dirección

Las informaciones que ahora conocemos llegan desde Corea del Sur, donde parece que los dos principales fabricantes de pantallas para smartphones del planeta, tanto Samsung Display como LG Display, han sido interpelados por Apple para trabajar en sus futuros planes. Y aquí es donde viene la clave de esta información. Ya que los reportes hablan de que Apple quiere desarrollar una pantalla OLED con unas propiedades muy especiales, que harán de sus móviles una pieza de diseño única.

El objetivo de los californianos es el de que las pantallas de sus futuros iPhone eliminen por completo sus bordes, creando una pantalla completamente sin biseles, y conservando toda la calidad que son capaces de ofrecer los fabricantes coreanos en lo que a tecnología OLED se refiere. De momento parece que estos planes estarían en sus primeras fases, y de momento Apple solo habría comunicado su intención a estos fabricantes de pantallas de reducir hasta la inexistencia estos biseles.

La misma información apunta a que estos dos proveedores de pantalla estarían trabajando en las primeras fases para conseguir una pantalla sin bordes, resolviendo los desafíos que esta tecnología exigiría a los fabricantes. Parece que lo más problemático de todo tendría que ver con el espacio reservado a la antena, que debería garantizarse, y la mejora en tecnologías relacionadas con la encapsulación de película delgada conocida como FE, así como la de la cámara de fotos oculta bajo la propia pantalla. Este último aspecto en sí mismo ya podría suponer una de las principales novedades de los iPhone en el futuro.

Una pantalla diferente

La idea de Apple sería la de llevar más allá el concepto de pantalla sin bordes, más lejos de lo que lo han llevado las propias Samsung y LG. Y es que hemos conocido propuestas sin bordes como las pantallas Edge, pero que en todos los casos contaban con bodes curvados. Aquí el objetivo de Apple es conseguir algo así, un efecto similar, pero manteniendo la pantalla plana incluso en los bordes.

De conseguirse, es evidente que los futuros iPhone podrían revolucionar el diseño de los smartphones. Eso sí, es algo que no deberíamos esperar en los iPhone 15, y que probablemente no conozcamos hasta que se lancen cómo mínimo los iPhone 16 a finales del próximo año. No sería descabellado pensar incluso que esta tecnología se estrenará allá por 2025 con los iPhone 17.