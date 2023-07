Cómo crear mensajes de texto automáticos en un iPhone

Una de las ventajas de las nuevas tecnologías es estar todo el tiempo conectado con acceso a la información. Poder comunicarnos desde cualquier sitio en el que nos encontremos ya sea a través de llamadas o mensajes. Una función de los más útil es la de enviar mensajes de forma automática desde nuestro iPhone. De este modo podremos hacerlo en cualquier momento a cualquier persona sin hacerlo nosotros mismos, te contamos cómo.

Envía mensajes de forma automática desde tu iPhone

Aunque estemos conectados a veces por motivos de trabajo o por falta de tiempo, no podemos enviar mensajes a tiempo. Una manera de hacerlo de una forma fácil y sencilla es a través de la app atajos. Desde la cual podemos programar tantos mensajes como contactos tengamos en nuestra agenda. La app es una potente herramienta a la que la mayoría de los usuarios no sabe sacarle partido. Podemos automatizar casi cualquier función de nuestro IPhone, de forma sencilla. En este caso veremos cómo crear y enviar mensajes de texto sin necesidad de usar el móvil. Debemos tener en cuenta que no es lo mismo que personalizar las respuestas. Los pasos que debemos seguir son los siguientes.

Automatizaciones en Atajos | TecnoXplora

Si no tenemos instalada la app en nuestro móvil, podemos descargarla desde la Apple Store.

Ya estamos preparados para comenzar, abre la app en tu iPhone y pulsa sobre “ automatizaciones ”. Encontramos el icono en el menú inferior de la pantalla.

A continuación, seleccionamos la opción automatización personal. A partir de aquí debemos seguir los pasos que nos indica el asistente.

En primer lugar, establecer el momento en que se enviará el mensaje. Abre el menú y selecciona el día y la hora . Como pasa con otras opciones, podemos programarlo para que se repita diariamente, semanalmente o mensualmente.

A continuación, definiremos el mensaje que quieres que se envíe de forma automática. Para ello, pulsa sobre " agregar acción"

Entre las opciones disponibles seleccionamos “enviar mensaje”

Es el momento de incluir el mensaje y definir a quién se lo vamos a enviar.

Para incluir el destinatario, podemos elegir entre hacerlo a contactos individuales o grupos. Esto último es de lo más útil para enviar mensajes a grupos de difusión, sobre todo si lo usamos de forma profesional.

Una vez hemos definido todos los parámetros, guardamos la automatización y llegado el momento, se enviarán de forma automática hasta que le digamos lo contrario. Para ello solo debemos entrar de nuevo a la app desactivar o eliminar la automatización.

Podemos repetir el proceso y crear todas las automatizaciones que creamos convenientes ya sea para enviar nuevos mensajes a otros contactos y realizar otras operaciones, ya que la app nos ofrece una gran variedad de combinaciones con la que llevar a cabo. Esta aplicación ofrece multitud de opciones de personalización con la que ahorrar mucho tiempo. Gracias a las automatizaciones podemos hacer uso muchas de las funciones de nuestro iPhone sin necesidad ni siquiera de desbloquearlo, simplemente con una sencilla configuración. Solo hay que conocer las opciones que nos ofrece la app.