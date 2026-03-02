Apple lanza su móvil más barato, el nuevo iPhone 17e con chip A19 y MagSafe

Tal y como era de esperar, Apple ha presentado hoy nuevos dispositivos, algo que había anunciado hace unas semanas, y que volvió a anticipar Tim Cook el pasado viernes. Esta semana de lanzamientos se ha iniciado con el más esperado de todo, el nuevo iPhone 17e. Este teléfono llega con mejoras importantes, pero no con todas las que se habían filtrado hasta ahora, por lo que algunas de ellas habrá que dejarlas esperar ya para la próxima generación. Pero hay mucho que ver en este nuevo iPhone 17e como vais a poder comprobar a continuación.

Precio y disponibilidad

La gran noticia es que Apple ha conseguido lanzar una nueva generación de sus iPhone más baratos, y lo ha hecho manteniendo el precio de la generación anterior. Por tanto el nuevo iPhone 17e parte de nuevo de los 709 euros, para su versión de 256GB, aunque hay otras con más almacenamiento. Está disponible en colores negro, blanco y rosa palo. Ya se puede reservar y se pondrá a la venta el 11 de marzo.

Nuevo iPhone 17e | Apple

Ficha técnica del iPhone 17e

Sin duda alguna la estrella de esta nueva generación, sobre todo cuando hablamos del iPhone más barato, es el chip A19 que ahora incorpora. Y es que se trata del mismo que integran los iPhone 17 y que por tanto proporciona un enorme rendimiento, quizás no el mismo de los topes de gama, pero sí muy similar. Ya que comparte la misma arquitectura, y lo probable es que funcione a una velocidad menor, por lo que desde luego estamos ante un móvil que a pesar de ser el más básico de la gama, tiene un rendimiento de auténtico tope de gama.

Nuevo iPhone 17e con MagSafe | Apple

Es capaz de ejecutar todas las funciones actuales y futuras de Apple Intelligence, y además integra el nuevo módem C1X, estrenado por Apple precisamente en la anterior generación. Esta nueva generación cuenta con otra gran novedad, como es la incorporación de la tecnología MagSafe, que por fin permite cargar el teléfono mediante conectividad inalámbrica con alguno de los centenares de accesorios existentes en el mercado compatibles con esta tecnología. Por tanto ahora este teléfono es miembro de pleno derecho del selecto grupo de dispositivos de la marca compatibles con MagSafe.

En el apartado fotográfico también hay novedades, aunque exclusivamente en la cámara frontal. Esta incorpora la tecnología Center Stage, que es capaz de hacer seguimiento de los usuarios en la llamada, gracias a su sensor de 18 megapíxeles, es perfecta para videollamadas más dinámicas. En el caso de la cámara trasera, repiten la cámara Fusion de 48 megapíxeles, que según Apple, a pesar de contar con un solo sensor, ofrece una alta resolución, al funcionar como un teleobjetivo de 2 aumentos.

La pantalla tiene un tamaño de 6,1 pulgadas, y nos ofrece tecnología Super Retina XDR, y que ahora está mejor protegida que nunca, gracias al Ceramic Shield 2, que aporta una capa de resistencia adicional. Lo hace más resistente a los arañazos y en exteriores reduce los reflejos. Un teléfono que también presume de comunicaciones satelitales gracias a los Mensajes vía satélite, que permiten conectar con los servicios de emergencia en esos lugares donde normalmente no hay cobertura. El nuevo iPhone 17e se estrena con iOS 26, y todas las funciones de Apple Intelligente, sobre todo con las que están por venir.