Los Poco X8 Pro, X8 Pro Max, y C85x están a la vuelta de la esquina

Xiaomi lanzaba este sábado un gran número de dispositivos nuevos al mercado, anunciándolos en el MWC de Barcelona, pero no parece que se vayan a quedar aquí. Porque hemos estado conociendo en los últimos días filtraciones sobre nuevos dispositivos Poco; de los que ahora sabemos que se van a presentar dentro de muy poco, vamos, en cuestión de días, por lo que sin duda alguna las filtraciones a su alrededor van a ir siendo más intensas. Aunque lo que hemos conocido ahora tiene un origen oficial en la propia marca.

¿Cuándo se presentan?

Pues todavía no hay una fecha concreta, pero es evidente que el simple hecho de que la marca ya esté publicando teaser oficiales, los ubica en algún momento de las próximas semanas o días, y casi con toda seguridad a lo largo de este mes de marzo que acabamos de estrenar. El nuevo teaser parece tener como objetivo el anticipo de su modelo más accesible entre los que se van a lanzar, como sería el Poco C85x.

Y es que Poco juega con la frase en inglés Stay tuned for NeXt, destacando la X porque parece que se refieren en exclusiva a que sigamos atentos al futuro Poco C85X que se espera que lance la marca. De momento parece que este modelo será un lanzamiento exclusivo de India a través de la tienda Flipkart, y los que realmente nos interesan serán los lanzamientos de otros dos modelos que se esperan casi de forma simultánea.

Porque los Poco X8 Pro y X8 Pro Max serían los otros elegidos para ser presentados este mes de marzo, y no serían cualquier smartphone, sino la versión global de los potentes Redmi Turbo 5 y Redmi Turbo 5 Max. Estos dos terminales, que actualmente se venden en China, son conocidos por su gran potencial, y en términos de prestaciones no serán ninguna sorpresa, ya que las conocemos todas, pero pasarán a formar parte de la gama alta de Poco.

¿Qué esperamos de los Poco X8 Pro y X8 Pro Max?

De estos dos nuevos smartphones podemos fijarnos en el modelo Max, que será el techo de la gama y de alguna manera representará la gama más avanzada de la marca. Aunque la principal diferencia reside en el tamaño de pantalla y potencia Con un panel de 6,83 pulgadas frente a las 6,59 pulgadas del modelo estándar. En ambos casos contarían con tecnología de pantalla OLED, así como con una tasa de refresco de 120Hz y resolución 1.5K.

Sobre el rendimiento, el Poco X8 Pro se estrenaría con el potente procesador MediaTek Dimensity 8500 Ultra, mientras que el modelo Max sería aún más potente. Y es que contaría con el procesador más rápido del fabricante chino hasta el momento, el nuevo MediaTek Dimensity 9500s. Aunque una de las diferencias más grandes la encontraríamos en la batería. Y es que este modelo estándar contaría con una de 7560 mAh, bastante grande de por sí, pero que palidece frente a la enorme batería del modelo Max, con batería de 9000mAh.