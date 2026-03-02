El Honor Magic V6 es oficial y anuncia su aterrizaje en España durante 2026

La firma china Honor ha presentado hoy en el Mobile World Congress de Barcelona su nuevo plegable tipo Fold, uno de los mejor equipados y más sorprendentes del mercado actual. Un teléfono que no solo es oficial, sino que también ha desvelado cuál va a ser su plan de comercialización en Europa, con un lanzamiento ya programado para España a lo largo de este mismo año, vamos a conocer todas sus características y esos detalles sobre su lanzamiento en nuestro país.

Ficha técnica del Honor Magic V6

En el marco del MWC de Barcelona solemos conocer nuevos smartphones de grandes fabricantes, y esta no ha sido una excepción. Porque ahora conocemos el que sin duda es el móvil más avanzado de Honor en este momento. Se trata de un teléfono plegable que va más allá de lo que entendemos por un móvil de última generación, y nos ofrece características que normalmente no son fáciles de encontrar en un terminal de estas características.

Honor Magic V6 | Honor

Hablamos de un teléfono que presume de una pantalla plegable de 7,95 pulgadas y tecnología AMOLED LPTO, por lo que proporciona una tasa de refresco variable de 1 a 120Hz. Tiene un gran brillo de 5000 nits pico, así como una resolución de 2352 x 2172 píxeles y una densidad de imagen de 403 píxeles por pulgada. En la parte externa, la pantalla secundaria tiene unas dimensiones de 6,52 pulgadas, con tecnología AMOLED LPTO, tasa de refresco variable de 1 a 120Hz, brillo pico de 6000 nits, así como resolución de 2420 x 1080 píxeles y una densidad de 406 píxeles por pulgada.

Honor Magic V6 | Honor

Es un plegable realmente potente, ya que cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que viene acompañado de 16GB de memoria RAM LPDDR5X, así como almacenamiento interno de 512GB. En el apartado fotográfico es uno de los plegables más completos del mercado, ya que cuenta con tres sensores traseros. El principal es de 50 megapíxeles, y a este le acompañan un telefoto de periscopio de 64 megapíxeles con zoom de 3x, así como un tercer sensor de 50 megapíxeles ultra gran angular.

En la pantalla frontal tenemos una cámara selfie de 20 megapíxeles, en ambas pantallas. En términos de batería es también uno de los móviles más solventes en este momento cuando hablamos de plegables. Ya que esta tiene una capacidad de nada menos de 6660 mAh, de las más grandes en este segmento, si no es la más grande. Esta además también es de las que más rápido se carga. Gracias a una potencia de carga de 80W con cables y de 66W sin cables.

Un teléfono que llega con Android 16 como sistema operativo, bajo la capa MagicOS 10, que nos ofrece todo el potencial del nuevo sistema operativo de Google. Una capa de Honor que cuenta con herramientas para sincronizar el funcionamiento del plegable con un Apple Watch, así como con iPad o iPhone. De momento no hay precio oficial del teléfono, pero sí una fecha aproximada para su desembarco en España. Y es que Honor ha anunciado que llegará a nuestro país a lo largo del segundo semestre del año.