El MWC celebra su vigésima edición en Barcelona con la inteligencia artificial como gran protagonista

Barcelona se ha convertido, un año más, en el epicentro de la innovación tecnológica mundial con el inicio del Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto de Fira Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat. Esta edición, la vigésima en la ciudad catalana, llega con récord de expectativas y con la inteligencia artificial (IA) como pilar central de las tendencias que van a marcar el futuro del sector.

El MWC 2026 reúne a más de 110.000 asistentes procedentes de más de 205 países y 2.900 expositores, incluidos gigantes tecnológicos como Google, Meta, Microsoft, Huawei o Samsung, junto con numerosas startups y empresas emergentes de todo el mundo.

La era de la inteligencia

Bajo la temática "The IQ Era" ("La era de la inteligencia"), las principales innovaciones presentadas giran en torno a la IA integrada de forma transversal en la conectividad global. Desde redes inteligentes y autónomas hasta experiencias de usuario potenciadas por algoritmos avanzados, la IA se postula como elemento clave para la próxima década tecnológica.

Además de las sesiones habituales sobre 5G avanzado y conectividad, esta edición presta especial atención al 6G y las tecnologías satelitales, con espacios dedicados a la exploración del espacio digital y aplicaciones futuras en comunicaciones globales.

Espacios y actividades destacadas

Entre las novedades de este año destacan zonas como "El aeropuerto del futuro", dedicada a la transformación de los viajes y la movilidad, y pabellones centrados en la inteligencia artificial aplicada, la sostenibilidad digital y la creación de talento tecnológico.

El MWC 2026 sigue consolidándose como la feria tecnológica más influyente del mundo, reuniendo a líderes, inversores, innovadores y profesionales para debatir sobre las futuras fronteras de la conectividad y la transformación digital.