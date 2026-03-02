Motorola lanza el Moto Edge 70 Fusion en España con un perfil delgado y pantalla de 144Hz

Sin duda alguna era uno de los móviles más esperados de los últimos meses en la gama media, el nuevo Motorola Edge 70 Fusion. Este nuevo modelo llega casi un año después de haber sido presentado su predecesor, por lo que se ha adelantado ligeramente respecto de la fecha que esperábamos conocerlo. Un terminal que llega con interesantes mejoras en la pantalla, así como en su rendimiento y batería, que por cierto, llega en dos versiones diferentes, vamos a conocerlas.

Precio y disponibilidad

El nuevo Moto Edge 70 Fusion se presenta en nuestro país en dos versiones, algo cuando menos curioso. Una tiene 5200mAh, con un precio de 448,99 euros, mientras que la versión de 7000mAh, bastante más grande, tiene un precio de 499 euros. El modelo con menos batería está disponible en cuatro colores PANTONE, mientras que el modelo con más batería, nos ofrece tres colores diferentes.

Motorola Edge 70 Fusion | Motorola

Ficha técnica del Motorola Edge 70 Fusion

El teléfono de Motorola llega con una ficha técnica que incluye una pantalla OLED de 6,78 pulgadas, y una resolución 1.5K, que además presume de una tasa de refresco más elevada de 144Hz. Tiene un brillo notable, de 5200 nits, que supera al de compañeros de gama como el Edge 70, que se quedaba en los 4500 nits. Así que no podemos pedirle más a la pantalla de un móvil de esta gama media.

Es también bastante potente, gracias al procesador Snapdragon 7s Gen 3, que es uno de esos chips perfectos para la gama media, y que nos ofrece sin duda un rendimiento muy solvente para el usuario medio. A este le acompañan 8GB de memoria RAM para la versión de menor batería, y 12GB para la de batería más grande. Mientras que hay 512GB de almacenamiento interno en ambas versiones.

La cámara de fotos nos ofrece un sensor Lytia de Sony con 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Delante, la cámara selfie ofrece una resolución de 32 megapíxeles. Unas características correctas sin más, no esperemos un portento de cámara porque este no es desde luego el punto fuerte de un teléfono como este. Como decíamos, la batería nos ofrece diferentes capacidades, en uno de los modelos de 5200mAh y en el otro de 7000mAh.

Como detalla Motorola, en ambos casos se apoya en la tecnología TurboPower de 68W de potencia, por lo que es una cifra bastante interesante para tratarse de un teléfono de gama media, y que nos brinda cuando menos una carga más veloz de lo habitual. Este móvil presume de una resistencia extraordinaria a los elementos, gracias a la certificación MIL-STD-810H, que lo hace resistente tanto a golpes como a temperaturas extremas. Como no podía ser de otra forma, este teléfono estrena Android 16 como sistema operativo, bajo la capa de Motorola, y con todo el potencial de Moto ai, que nos ofrece multitud de funciones de inteligencia artificial.