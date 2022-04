7 emojis de WhatsApp que tienen un significado oculto

Puede que seas de los que recurren mucho al uso de los emojis en Whatsapp para ilustrar tus mensajes, o por el contrario no eres muy fan de ellos. Pero seas del primero o del segundo grupo de personas, seguro que has visto infinidad de veces estos emojis que son de uso común aunque puede que no conozcas su verdadero significado.

Como podrás imaginar, muchos de estos significados ocultos tienen que ver con el sexo, ¡aunque no todos! Analicemos estas otras interpretaciones de los a priori, inocentes emojis.

1. El buzón de correos

¿Qué puede significar el inocuo buzón de correos que no sea que tienes mensajes pendientes? Pues amigos, no significa otra cosa que sexo, o la intención de mantener relaciones sexuales, vaya. ¿Te imaginas por qué?

2. La caca del WhatsApp

Sí, todos conocemos el diseño de la caca del WhatsApp y lo primero que se nos viene a la cabeza es que es lo que es, aunque algunos crean que se trata de un helado de chocolate. Pues lo que igual no sabe tanta gente es que en Japón este tipo de iconografía se usa para desear buena suerte. Kin no unko, que es un excremento de color dorado, es usado como amuleto y es bastante popular entre los nipones.

3. El unicornio

Aunque te pueda sonar a fantástico ser mitológico rodeado de arcoiris, su significado oculto tendría que ver más bien con prácticas sexuales no tan convencionales. En las relaciones abiertas, cada vez más comunes, ese tercer integrante recibe el nombre de unicornio.

4. El emoji del hospital

Si pensabas que ese edificio con una H en su fachada y un corazón en su tejado es un hospital, estabas equivocado. Así que si lo has usado alguna vez en este sentido, le estabas dando el uso equivocado. Y es que ese inmueble con apariencia de centro médico es un realidad un hotel, y ahora igual entiendes qué significa ese corazón sobre su tejado. Digamos que es un hotel particular.

5. El melocotón

Tanto se parecía el anterior diseño del melocotón a un trasero que decidieron modificarlo. Pero por mucho que Apple hiciera este cambio en 2016, los usuarios siguen usándolo para representar el culo. ¿Por qué cuantas veces has necesitado este emoji para representar un melocotón?

6. El emoji contrariado

Todos hemos usado alguna vez el emoji de la cara cuyos ojos parecen el símbolo de mayor y menor para expresar que algo te ha sorprendido o que te ha resultado desagradable. Pero en realidad lo que representa es esfuerzo físico, aunque nadie lo haya interpretado así nunca.

7. Las manos que no rezan

En nuestra cultura asociamos la señal de juntar las palmas de la mano delante del pecho a rezar. Pero nada más lejos de la realidad, su significado real tiene que ver más con Japón, y es que este gesto se usa para pedir perdón o dar las gracias. Seguro que acabas de caer ahora.

Seguro que te interesa:

Así podrás enviar contenido multimedia en WhatsApp para que solo se vea una vez