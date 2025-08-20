Los nuevos Google Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL: nuevas cámaras, más IA y PixelSnap

Como suele ser habitual, los últimos meses hemos conocido multitud de informaciones relacionadas con la nueva gama de smartphones de Google. Los de Mountain View vuelven a apostar por su gama alta de teléfonos, que ha sido especialmente popular desde el lanzamiento de los Pixel 9. Y lo hace de nuevo en el mes de agosto, por segundo año consecutivo, alineándose así con la llegada de su sistema operativo, en este caso Android 16. Y lo hacen de nuevo con tres smartphones que tienen en Gemini y la nueva versión del sistema operativo a su principal aliado. Unos terminales que podremos adquirir en España en los próximos días.

Precio y disponibilidad

Google lanzará en España los tres modelos en una sola variante. El Google Pixel 10 llega con 128 GB y un precio de 899 euros. Mientras que el Google Pixel 10 Pro hará lo propio con 128 GB y un precio de 1099 euros. Por último, el modelo más avanzado, el Google Pixel 10 Pro XL, se estrenará con 256 GB de almacenamiento interno y un precio de 1299 euros. Desde hoy mismo están disponibles en preventa en la tienda oficial de Google en España, y se entregarán a sus propietarios a partir del próximo 28 de agosto.

Google Pixel 10 Pro | Google

Ficha técnica de los Google Pixel 10 Pro y Pro XL

Como sabéis, ambos modelos Pro suelen compartir características casi al 100%, aunque es el tamaño de su pantalla lo que los hace realmente diferentes. Porque mientas el Pixel 10 Pro cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas Super Actua, en el caso del modelo XL esta crece hasta las 6,8 pulgadas. La primera tiene 1280x2856 píxeles, mientras que la segunda ofrece 1344x2992 píxeles de resolución.

Gooogle Pixel 10 Pro | Google

En ambos casos cuentan con paneles OLED LPTO, que ofrecen una tasa de refresco variable que va desde los 1 Hz a los 120 Hz. Están protegidas por Corning Gorilla Glass Victus 2, y tienen un gran brillo de 3300 nits de pico. Ambos cuentan con el nuevo procesador Google Tensor G5, que integra el coprocesador de seguridad Titan M2 para una mayor seguridad frente a cualquier amenaza de forma nativa.

A estos les acompañan 16 GB de memoria RAM. La cámara de ambos teléfonos es idéntica, y nos ofrece tres sensores muy potentes. El principal es de 50 megapíxeles, con apertura de f/1.68. La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor de 48 megapíxeles, con apertura de f/1.7 y con un ángulo de visión de 123 grados. Por último, el potente sensor telefoto nos ofrece una resolución de 48 megapíxeles, y un Zoom óptico de 5x, que en modo Pro Res llega hasta los 100x. En ambos la cámara frontal tiene un sensor de 42 megapíxeles.

La capacidad de la batería de ambos es diferente, de 4870 mAh en el caso del Pixel 10 Pro, y con 30 W de potencia de carga. Unos móviles que conservan los sensores de temperatura de la anterior generación. Y en el caso del Pixel 10 Pro XL, aumenta hasta los 5200 mAh, con una carga rápida de 45 W. Por primera vez estrenan la tecnología PixelSnap, que permite cargar magnéticamente y sin cables estos teléfonos con una potencia de 25W. Hay varios modelos oficiales disponibles para esta nueva gama. Obviamente, llegan con Android 16 como sistema operativo, y cargados de todas las nuevas funcionalidades de Gemini.

Ficha técnica del Google Pixel 10

El modelo base, como es habitual, recorta en algunas características, no en el procesador, que es el mismo Google Tensor G5 de sus hermanos mayores. Este teléfono destaca sobre todo por el estreno de un tercer sensor en su cámara, que va a brindar más posibilidades a la hora de hacer fotografías. Con un nuevo sensor telefoto, con una resolución de 10,8 pulgadas, obtenemos un Zoom óptico de 5x. Está acompañado del sensor principal de 50 megapíxeles, y el ultra gran angular de 13 megapíxeles. Delante la cámara para hacer selfies es de 10.5 megapíxeles.

Google Pixel 10 | Google

Su pantalla es igual de grande de modelo Pro, con tecnología OLED, esta vez sin LPTO, y con resolución de 1080x2424 píxeles. En este caso, la batería es de 4970 mAh, y contará con una carga rápida de 30 W. Un teléfono que también destaca por la multitud de funciones nuevas con las que llega Android 16 y el omnipresente asistente de voz Gemini, con la potente IA generativa de Google.