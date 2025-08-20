El Realme P4 es oficial: con 7000 mAh y pantalla AMOLED de 144 Hz por menos de 150€

La firma china ha lanzado un nuevo móvil de gama media con unas características extraordinarias, sobre todo si tenemos en cuenta su precio tan ajustado. Se trata del nuevo Realme P4, que se ubica en la gama media de la marca, una de las más amplias y diversas del mercado, que cuenta con modelos realmente interesantes. Un teléfono que no descartamos llegue a España, ya sea con esta denominación u otra, algo que suele ser bastante habitual en estas marcas asiáticas, que se mueven en distintos mercados.

Ficha técnica del Realme P4

Estamos ante un móvil de diseño atractivo, que si lo miramos con cierta perspectiva, se parece mucho al que nos ofrecerá el iPhone 17 Pro, con un gran módulo de cámara horizontal, donde se alojan los tres sensores de manera similar. Y todo hay que decirlo, un diseño que bebe directamente de los móviles que POCO ha lanzado en los últimos años. Más allá de eso, es su ficha técnica la que nos deja sin palabras en relación con su precio ajustado.

Realme P4 | Realme

Sobre todo su pantalla, que no solo cuenta con tecnología AMOLED, sino también una tasa de refresco de 144 Hz, similar a la de los smartphones de gaming. Por otro lado, esta tiene una diagonal de 6,77 pulgadas, así como un brillo pico de 4500 nits, muy elevado, y es compatible con HDR10+, para unas imágenes coloridas y de alto contraste. Por tanto, en este aspecto no se puede pedir más a un teléfono como este.

Es un teléfono potente, gracias al procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G, que nos ofrece una memoria RAM de 12 GB, que se puede ampliar virtualmente hasta las 14 GB. Está equipado con un sistema de refrigeración de 7000 mm cuadrados, que es capaz de mantener el teléfono templado en sesiones de gaming o grabando vídeos en 4K. La cámara de fotos es correcta sin más, y nos ofrece unos sensores bastante comunes.

Como el principal, con una resolución de 50 megapíxeles, así como el ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, cuenta con una cámara de 16 megapíxeles Sony. Aunque por las imágenes da la sensación de que detrás haya un tercer sensor, que puede ser auxiliar. La batería es otro de los puntos fuertes, gracias a una capacidad elevada de 7000 mAh, que además se carga realmente rápido por una potencia de carga de 80 W, de las más altas de su gama. Gracias a ella, puede cargar el 50% de esta enorme batería en tan solo 25 minutos.

Es un teléfono resistente, gracias a las certificaciones IP65 e IP66, frente al agua y el polvo. La conectividad incluye además de 5G, Wifi 6 ultrarrápido, Bluetooth 5.2, GPS, así como un conector USB tipo C. A pesar de la enorme batería que tiene, es un teléfono razonablemente delgado, de 7,58 mm, y tiene un peso ajustado de 185 gramos, algo sin precedentes con estas características. Por supuesto llega con Android 15, bajo la capa de personalización Realme UI 6.0. Llegará con 3 años de actualizaciones de sistema, y 4 de seguridad.