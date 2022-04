WhatsApp: los mensajes efímeros ahora también protegen tus fotos y vídeos

Hace meses WhatsApp estrenaba una de las funciones más esperadas por los usuarios, la posibilidad de poder enviar mensajes que se borraban de forma automática tras un determinado intervalo de tiempo. Pero estos tenían un importante fallo, por el que perdía todo el sentido esta esperada funcionalidad. Y es que las fotos y vídeos de esos mensajes eran accesibles desde la propia galería del teléfono incluso después de que se hubieran borrado. Ahora eso está cambiando con la última versión de la aplicación de mensajería de Meta.

Ahora sí son efímeras

Pues bien, ese era el principal problema, que como era de esperar las fotos de mensajes efímeros se guardaban automáticamente en la galería del teléfono. De esta forma, aunque el mensaje ya se hubiera borrado en el chat por estar activado el borrado automático, la imagen seguía siendo accesible. Ahora la última actualización de WhatsApp ya no permite el acceso a esas fotos, y lo hace además de forma automática para todos los usuarios de la aplicación. Y es que no hablamos de una funcionalidad en la beta, sino que se ha hecho extensiva a todos los usuarios de las versiones estables de la app, vamos, todas las personas que lo usan habitualmente.

Ahora cuando queremos acceder a alguna foto dentro de un chat con los mensajes efímeros activados, veremos una nueva ventana emergente que nos avisa de estos importantes cambios en la aplicación. En ella se advierte de que cuando está activado este modo en el chat, las fotos y vídeos en este no se guardarán automáticamente. Como sabéis, hay una funcionalidad de WhatsApp que permite guardar automáticamente en la galería todas las fotos que se reciben dentro de un chat, y que por tanto son accesibles desde la galería del teléfono.

Pues bien, con este modo efímero activado, el auto guardado de las fotos se desactiva, por lo que cuando recibamos una imagen podremos verla en el mismo instante de abrirla, y una vez que la cerremos desaparecerá para siempre. Porque WhatsApp no solo borrará el mensaje, sino que al no haberse guardado esta en la galería, no será accesible de ninguna forma. Algo que tiene todo el sentido. Porque mientras que un mensaje de texto se borra por completo y no se puede recuperar, un mensaje basado en fotos o vídeos sí que se conservaba en la galería, aunque en el chat hubiera desaparecido. Esto ahora está disponible para todos los usuarios independientemente de versiones beta.

No es la única novedad que llega a la aplicación, porque los usuarios de la beta de iOS, que son bastante escasos, han recibido novedades en una zona interesante de la aplicación. Hablamos de el editor de imágenes, que ahora cuenta con dos nuevos lápices. Gracias a ellos vamos a poder editar las fotos a mano alzada con diferentes grosores. Además, tenemos el nuevo botón para desenfocar ciertas zonas de las fotos, y está ubicado en la parte derecha del editor. De momento como decimos está en la beta, por lo que tardará aún semanas en llegar a todos o a la beta de Android.