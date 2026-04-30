El ajuste oculto que hace que tu internet vuele

Hoy en día la en nuestros dispositivos electrónicos con acceso a Internet este suele funcionar con bastante rapidez gracias. Aunque a veces nuestros teléfonos móviles inteligentes dependerá sobre todo del uso del Wifi o de los datos por la cobertura.

No obstante, si notas que cuando estás conectado cuando usas tu teléfono va más lento de lo que debería es probable que sea porque este ajuste del teléfono esté desactivado.

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Este ajuste se encuentra en el DNS. Normalmente el DNS viene con unos parámetros de fábrica, y a veces suele ser el motivo por lo que tu smartphone navega por Internet de forma más lenta. Sin embargo, puedes cambiar ese ajuste de forma manual.

Entra en los ajustes de Wifi de tu dispositivo, busca configuración de IP o DNS privado y modifícalo (Puedes usar el de cloudflare 1.1.1.1 o el de Google 8.8.8.8). Con esto el beneficio que obtendrás es una mayor velocidad de respuesta, también obtendrás mejor estabilidad y por último también seguridad. Estos servidores bloquean rastreadores que las operadoras normalmente no filtran.