El 32% de los españoles ya ha sufrido algún intento de estafa online

Comprar por internet se ha convertido en algo habitual por su comodidad. El problema es que es un caladero perfecto para los amigos de lo ajeno. Hablamos de una exposición constante a fraudes, mensajes sospechosos y páginas que no siempre transmiten la confianza necesaria y que son creadas por ciberdelincuentes con un único objetivo: estafarte.

Y estamos ante un tipo de actividad ilegal en claro auge. Al punto de que, según la encuesta de 2026 “Métodos de pago: La decisión definitiva”, elaborada por PaynoPain, el 32% de los españoles reconoce haber sido víctima de un intento directo de estafa o fraude al intentar pagar una compra por internet.

El dato llega, además, en pleno mes de la ciberseguridad, un momento en el que la protección de los pagos digitales vuelve a situarse como una de las grandes prioridades para usuarios y comercios.

Las estafas están a la orden del día

La amenaza no aparece de forma puntual. Según los datos recogidos por PaynoPain, casi el 20% de los consumidores recibe a diario correos electrónicos o SMS sospechosos, asociados a prácticas como el phishing o el smishing. A esto se suma otro 32% que asegura recibir este tipo de mensajes cada semana y otro 32% que los recibe con frecuencia mensual. En el extremo contrario, solo un 2% de los encuestados afirma no estar expuesto nunca a este tipo de comunicaciones fraudulentas.

El problema es que la nuestra protección en Internet debe ser mayor, y ya no basta con que una tienda tenga buenos precios o un catálogo atractivo. Ahora, el proceso de pago tiene que transmitir seguridad desde el primer momento.

Un hacker | Foto de Clint Patterson en Unsplash

Al punto de que el 69% de los consumidores asegura que abandonaría una compra si la web o la pasarela de pago no le genera suficiente confianza. Es decir, cualquier duda durante el checkout puede convertirse en una venta perdida. Y esto es una excelente noticia.

Qué hacen los usuarios para protegerse

La encuesta también refleja que los consumidores han empezado a adoptar hábitos más defensivos cuando compran online. El 61% prefiere recurrir a métodos de pago que considera más seguros, como PayPal o wallets digitales tipo Google Pay y Apple Pay. Además, el 56% revisa de forma periódica sus movimientos bancarios para detectar posibles operaciones sospechosas.

También gana peso los sistemas de autenticación, ya que la mitad de los encuestados utiliza sistemas como la verificación en dos pasos o la autenticación biométrica, mientras que un 42% evita guardar los datos de su tarjeta en páginas web o aplicaciones. Así que, por lo menos estamos más concienciados sobre la situación actual: tenemos que estar muy protegidos y ser sumamente precavidos ante cualquier movimiento en Internet, ya sea hacer una compra online, como responder a un correo sospechoso.