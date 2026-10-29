Así puedes descubrir qué fotografió el telescopio Hubble el día de tu cumpleaños

El observatorio espacial Hubble recoge a diario impresionantes imágenes, las cuales son públicas a través de una página web. Si quieres saber qué estaba viendo el telescopio en el día de tu cumpleaños, así puedes hacerlo.

Descubre qué fotografió el telescopio Hubble el día de tu cumpleaños

Ha pasado mucho tiempo desde que en 1990 se pusiera en órbita uno de los telescopios más importantes de la NASA. Y desde entonces ha estado trabajando durante las 24 horas de todos los días del año, para ofrecernos las mejores imágenes del espacio. Entre las que podemos encontrar nebulosas lejanas, galaxias en colisión, viveros estelares y cúmulos de estrellas. Generando un inmenso archivo visual, dándonos la oportunidad de acceder a una gran parte de este a través de esta herramienta.

Las mejores fotos de Hubble el día de tu cumpleaños | TecnoXplora

Para compartir todas estas impresionantes imágenes la agencia espacial ha puesto en marcha una herramienta online con la que nos acerca el espacio y celebra su legado. Una página oficial de la NASA a través de la cual podemos ver las mejores instantáneas tomadas el día de nuestro cumpleaños. Para acceder a la web solo debemos pinchar en el enlace.

Para lo cual solo tenemos que abrir el navegador en cualquier dispositivo y acceder a la plataforma.

en cualquier dispositivo y acceder a la plataforma. Introduce el mes y el día de tu nacimiento . No hace falta introducir el año, ya que nos ofrecerá las mejores imágenes de las diferentes décadas.

. No hace falta introducir el año, ya que nos ofrecerá las mejores imágenes de las diferentes décadas. Ofreciéndonos como resultado una selección con las mejores fotos recogidas ese día desde su puesta en funcionamiento hasta hoy.

Además de la imagen, nos ofrece una explicación en detalle de lo que representa cada fotografía, así como la distancia que se encuentra de nosotros y la importancia de esta para la comunidad científica.

Una iniciativa que va más allá de mostrarnos imágenes sorprendentes y curiosas, ya que contiene un valor divulgativo y educativo. Acercando la astronomía a a cualquier usuario convirtiéndola en algo accesible, además de fomentar el interés por conceptos complejos como la expansión del cosmos, la evolución estelar o la escala de las distancias intergalácticas. Aunando la ciencia y nuestra historia personal.

Además, podemos conservar estas fotos no solo en el recuerdo ya que podemos descargarlas en alta resolución de forma gratuita. De manera que podemos convertirlo en un fondo de pantalla ideal para nuestro móvil u ordenador. También podemos imprimirlo y colocarlo como un poster en nuestra casa.

Una iniciativa de la NASA a través de la que accedemos al trabajo realizado durante estos 30 años por el veterano observatorio. El cual destaca por la captura de luz visible y ultravioleta con gran nitidez. Aunque este comparte el trabajo con el telescopio espacial James, aún no tenemos acceso a las imágenes recogidas por este. Pero no debemos descartar que en el futuro la agencia espacial americana decida compartir con el resto del mundo sus imágenes.