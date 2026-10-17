Descubre los secretos que esconden los fondos marinos gracias a esta web

Llegar a los confines de la tierra o al fondo del océano son cosas con las que todos alguna vez hemos soñado. Unas son más accesibles que otras, en el caso del fondo oceánico, este no está al alcance de todos, pero existen formas de llegar simplemente quedándonos detrás de la pantalla. Así podrás explorar las profundidades sin moverte de casa.

Viaje a las profundidades del océano sin moverte del navegador

Hacer scroll no solo nos lleva a lo más profundo de cualquier página web, también nos ofrece la posibilidad de ver la fauna con la que nos encontraremos al sumergirnos hasta en las aguas más profundad. Gracias a páginas como the deep sea, creadas por Neal Agarwal, las cuales se convierten en un explorador de las profundidades marinas.

Conoce la fauna marina | TecnoXplora

Al hacer scroll en la pantalla, el cual se produce con una transición fluida y suave, comienza nuestro recorrido vertical desde la superficie hasta los abismos más recínditos. Ofreciéndonos una experiencia especial a la cual la acompaña un diseño limpio y minimalista, y con gran precisión en cada tramo del descuenso, lo que nos permite identificar todas la especies, criaturas y fenómenos que se encuentran a cada paso de nuestro descenso que va desde los 100 metros hasta los 1000 metros o más.

un viaje en el que encontraremos desde salmones y focas, los cuales están presentes más cerca de la superficie, pasando por los grandes mamíferos como cachalotes y orcas. Si nos adentramos más en las zonas en las que la luz no hace acto de presencia, en la que podemos observar toda la biodiversidad que podemos encontrar en los océanos.

A lo largo del recorrido estos están acompañados de datos científicos y curiosos con gran valor didactico, y en los que se reflejan los detalles más asombrasos de la fauna marina. Como la existencia de criaturas que parecen estar sacadas de la mitologia o el color rojo como camuflaje de algunas especies para pasar desapercibida al mimentizase con el fondo marino. Esto es el efecto del especto luminico de la luz a bajas profundidades.

Una iniciativa que más allá de una simple curiosidad digital, ya que explota todo el potencial de la red como una herramienta no solo educacional, sino también como un entretenimiento. Una página que carece de molesta publicidad o contenidos vacíos. Esta Web hace una clara apuesta para suscitar la curiosidad, con un formato interactivo con la que hacer las delicias tanto de grandes como pequeños. Consiguiendo un ambiente en el que el diseño web y el conocimiento se juntan para ofrecernos una experiencia única en la que nos sentiremos pequeños si nos comparamos con la inmensidad del océano y las criaturas que habitan en ellos.