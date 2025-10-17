¿Tienes cuentas inactivas? Este es el motivo para eliminarlas ahora mismo

Olvidarse de cuentas antiguas en internet puede parecer inofensivo, pero en realidad representa un riesgo importante para tu seguridad digital. Perfiles que dejaste de usar en redes sociales, foros o servicios de suscripción pueden seguir activos sin que lo sepas, y convertirse en una puerta de entrada para ciberataques.

Estas cuentas, a menudo desactualizadas, suelen tener contraseñas débiles o sin verificación en dos pasos. Lo más preocupante es que muchas están conectadas a tu correo electrónico principal, lo que podría poner en peligro otras plataformas que usas habitualmente. Si alguien accede, es posible que no lo detectes hasta mucho tiempo después.

Datos personales como tu dirección, número de teléfono o ubicación pueden quedar expuestos en internet a través de estos perfiles abandonados. Incluso pueden aparecer en resultados de búsqueda con información que ya no refleja quién eres.

Para evitarlo, es recomendable hacer una revisión periódica de tus cuentas online: elimina las que ya no uses, borra datos sensibles y activa medidas de seguridad como contraseñas robustas y autenticación en dos pasos.

Proteger tu identidad digital es tan importante como cuidar tus pertenencias físicas: a veces, lo más prudente es cerrar lo que ya no necesitas.