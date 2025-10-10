Así podrás generar fondos de pantalla usando inteligencia artificial

laSextaLogotipo de laSexta laSexta
WhatsApp prepara una función para crear fondos de pantalla personalizados con ayuda de inteligencia artificial. La herramienta permitirá generar imágenes únicas a partir de simples descripciones de texto.

Video: EÑE | Foto: EFE

TecnoXplora| Eñe
WhatsApp está trabajando en una innovadora función que permitirá a los usuarios generar fondos de pantalla personalizados mediante inteligencia artificial. Según informa el portal WABetainfo , esta herramienta aprovechará la integración de Meta AI para crear imágenes únicas basadas en descripciones escritas por el propio usuario. De este modo, cada persona podrá diseñar un fondo adaptado a sus gustos para aplicarlo en sus conversaciones.

La dinámica será muy sencilla: bastará con escribir una breve descripción de lo que se desea como fondo, y la inteligencia artificial se encargará de generar varias opciones visuales a partir de ese texto. Estas imágenes podrán usarse tanto en chats individuales como de forma general en toda la aplicación y se podrán modificar posteriormente introduciendo nuevas indicaciones para refinar el resultado.

Aunque esta funcionalidad aún se encuentra en fase beta para dispositivos Android e iOS, se espera que esté disponible muy pronto para el público general. Esta novedad representa un paso más hacia una experiencia de mensajería más personal y creativa dentro de WhatsApp, aprovechando todo el potencial de la inteligencia artificial generativa.

