Así podrás generar fondos de pantalla usando inteligencia artificial
WhatsApp prepara una función para crear fondos de pantalla personalizados con ayuda de inteligencia artificial. La herramienta permitirá generar imágenes únicas a partir de simples descripciones de texto.
WhatsApp está trabajando en una innovadora función que permitirá a los usuarios generar fondos de pantalla personalizados mediante inteligencia artificial. Según informa el portal WABetainfo , esta herramienta aprovechará la integración de Meta AI para crear imágenes únicas basadas en descripciones escritas por el propio usuario. De este modo, cada persona podrá diseñar un fondo adaptado a sus gustos para aplicarlo en sus conversaciones.
La dinámica será muy sencilla: bastará con escribir una breve descripción de lo que se desea como fondo, y la inteligencia artificial se encargará de generar varias opciones visuales a partir de ese texto. Estas imágenes podrán usarse tanto en chats individuales como de forma general en toda la aplicación y se podrán modificar posteriormente introduciendo nuevas indicaciones para refinar el resultado.
Aunque esta funcionalidad aún se encuentra en fase beta para dispositivos Android e iOS, se espera que esté disponible muy pronto para el público general. Esta novedad representa un paso más hacia una experiencia de mensajería más personal y creativa dentro de WhatsApp, aprovechando todo el potencial de la inteligencia artificial generativa.
