Cómo saber si alguien me está robando el WiFi: así puedes echarlo

Pocas cosas resultan más frustrantes que un WiFi lento. En muchos casos, la causa está en algún intruso que se ha colado en tu red sin permiso. Te contamos cómo descubrir quién está conectado a tu WiFi y cómo echarlo para siempre.

Si tu conexión va mucho más lenta de lo normal, si la luz del router parpadea incluso cuando no estás usando ningún dispositivo, o si notas cortes frecuentes en la señal, puede que alguien más esté conectado a tu WiFi. Otro signo claro aparece cuando revisas los dispositivos conectados al router y detectas nombres desconocidos.

No te conectes a ninguna red WiFi pública durante el puente: son un foco de malware | Unplash

La forma más directa de descubrirlo es acceder al panel de control del router. Para hacerlo, solo necesitas abrir un navegador e introducir la dirección IP del dispositivo, normalmente 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Una vez dentro, tras introducir el usuario y la contraseña, podrás consultar una lista con todos los dispositivos conectados a la red. Si observas algún aparato que no reconoces, es muy probable que se trate de un intruso.

Para echar al intruso, cambiar la contraseña del WiFi es fundamental, y conviene elegir una combinación de letras, números y símbolos. También es recomendable asegurarse de que la red utiliza cifrado WPA2 o WPA3, los estándares más seguros actualmente.

Desactivar la función WPS del router es otra buena opción, ya que este sistema de conexión rápida puede ser aprovechado por atacantes para entrar sin necesidad de contraseña.

Si tras todo esto sigues teniendo sospechas, lo mejor es restablecer el router desde cero. De esta forma, eliminas cualquier acceso previo y comienzas con una configuración completamente nueva.