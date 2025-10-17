Cómo evitar que la IA de Google acceda a tus chats de WhatsApp

La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestro día a día y Google no se ha quedado atrás. Con la integración de Gemini en los móviles Android, ahora esta IA también puede interactuar con aplicaciones como WhatsApp o Mensajes. Aunque la compañía asegura que no puede acceder al contenido de los mensajes (ya que están cifrados de extremo a extremo), algunos usuarios prefieren ser cautelosos y mantener la privacidad.

La buena noticia es que puedes limitar ese acceso. Aunque la opción viene activada por defecto, es posible desactivarla manualmente. Solo tienes que seguir unos pasos sencillos: abre la app de Gemini, accede al menú de Ajustes, entra en Aplicaciones y desmarca la opción correspondiente a WhatsApp.

Google Gemini introducirá conversaciones temporales y ajustes para el uso de archivos, audio y grabaciones | EUROPAPRESS

Lo importante es saber que esta integración puede haberse habilitado incluso si no tenías activada la función de Actividad en las aplicaciones, por lo que conviene revisar los permisos y configuraciones, especialmente si valoras tu privacidad.

No se trata de rechazar la inteligencia artificial, sino de usar la tecnología de forma consciente y segura. Las herramientas de IA pueden ofrecer muchas ventajas, pero es esencial saber qué información comparten… y con quién.