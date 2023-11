Gmail: esta misma semana Google empezará a borrar tus cuentas inactivas

Hace ya unos meses que os contamos que Google iba a hacer limpia de sus cuentas de Gmail, y ese momento está llegando ahora. Por lo que te contamos lo que tienes que hacer para no perder esas cuentas que quizás no uses, pero que podrían ser potencialmente utilizables en el futuro. Una decisión que toma Google para acabar con esas cuentas que están ahí de forma fantasma, y que lo único que aportan al final son gastos, porque su espacio está ahí. Algo que va a ocurrir dentro de muy poco.

Cierre de cuentas inminente

Ya lo anunciaba la empresa californiana el pasado mes de mayo. Que iba a comenzar a borrar cuentas inactivas de Gmail de forma generalizada. Y a esto el ponía una fecha concreta, al menos para comenzar a hacerlo con las primeras cuentas. Porque entonces advertía que sería a partir de diciembre de 2023 cuando estas cuentas comenzarían a borrarse. Esto quiere decir que sería desde este próximo viernes cuando nuestra cuenta de Gmail, si cumple los requisitos de Google, podría estar ya en peligro de borrado inminente.

Gmail | Foto de Solen Feyissa en Unsplash

Por tanto, en este caso hay que tener muy en cuenta lo que tomará en consideración Google para tomar la decisión de borrar estas cuentas de manera automática. Y para ello los de Mountain View tendrán en cuenta si nuestro Gmail lleva dos años o más inactivo. Si es así, Google borrará la cuenta de manera automática. Que esto ocurra este próximo viernes 1 de diciembre dependerá de cómo la empresa vaya expandiendo esta decisión.

Lógicamente pueden ser millones de cuentas y eso llevará tiempo, pero quien avisa no es traidor, y evidentemente si Google ha advertido de esta fecha, lo normal es que desde este viernes comiencen a desaparecer muchas cuentas, y no hay que descartar que alguna de ellas sea la nuestra. Ahora bien, para evitarlo tienes que hacer algo muy sencillo. Y es entrar en tu cuenta de Gmail, identificarte, para que Google compruebe que ha tenido cierta actividad y la descarte de todas esas que serán borradas.

Si tienes dudas de si ha estado activa la cuenta en los dos últimos años, deberías acceder a ella por simple precaución, y así evitar que pueda verse comprometida. No obstante, según Google, las primeras cuentas que se borrarán serán aquellas que se crearon y nunca más fueron utilizadas o tan siquiera manipuladas después, sin interacción alguna. Por tanto, es evidente que el borrado irá desde las cuentas completamente inactivas a aquellas que, aunque interactuaron en algún momento, lo hicieron hace más de dos años.

El por qué Google hace esto es sencillo. Por un lado, porque se busca que la plataforma sea más segura, evitando la proliferación de cuentas fantasma que puedan haber sido creadas con fines poco lícitos y abandonadas después. Y es que hay muchas cuentas de Gmail que se utilizan para propagar malware o phishing, y con este tipo de decisiones se reducirá al mínimo el riesgo de que podamos recibir este tipo de amenazas a través de la red de correo electrónico.