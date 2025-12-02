laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Cuál es la información que nunca deberías facilitar a la Inteligencia Artificial

Asegúrate de que tus datos personales están protegidos evitando que la Inteligencia Artificial acceda a esta información.

Vídeo: EÑE | Foto: Sinc

Eñe| TecnoXplora
Publicado:

Cada vez estamos más familiarizados con la Inteligencia Artificial (IA) y la utilizamos para consultas de lo más variadas, desde proyectos de trabajo o universidad hasta problemas personales.

Sin embargo, es importante no proporcionar demasiados datos personales a este tipo de plataformas para asegurarnos que nuestros datos están seguros.

Cuando hablas con una IA es importante nunca compartir información sensible y evitar dar datos personales, como tu nombre completo, dirección, teléfono, correo, fecha de nacimiento o documentos oficiales como DNI o pasaporte.

Tampoco debes revelar información financiera, como números de tarjetas, códigos de seguridad, contraseñas de banca en línea o datos de cuentas.

Es importante proteger tus credenciales, es decir, nunca ofrecer tus contraseñas o códigos de verificación de redes sociales o plataformas de trabajo.

Habla de forma general al lanzar una consulta de temas médicos. No incluyas tu historial clínico, número de seguro o datos personales visibles en resultados que ofrecen los centros sanitarios.

Si trabajas en una empresa, nunca compartas información confidencial como estrategias, presupuestos o datos de clientes.

