Cuál es la información que nunca deberías facilitar a la Inteligencia Artificial
Cada vez estamos más familiarizados con la Inteligencia Artificial (IA) y la utilizamos para consultas de lo más variadas, desde proyectos de trabajo o universidad hasta problemas personales.
Sin embargo, es importante no proporcionar demasiados datos personales a este tipo de plataformas para asegurarnos que nuestros datos están seguros.
Cuando hablas con una IA es importante nunca compartir información sensible y evitar dar datos personales, como tu nombre completo, dirección, teléfono, correo, fecha de nacimiento o documentos oficiales como DNI o pasaporte.
Tampoco debes revelar información financiera, como números de tarjetas, códigos de seguridad, contraseñas de banca en línea o datos de cuentas.
Es importante proteger tus credenciales, es decir, nunca ofrecer tus contraseñas o códigos de verificación de redes sociales o plataformas de trabajo.
Habla de forma general al lanzar una consulta de temas médicos. No incluyas tu historial clínico, número de seguro o datos personales visibles en resultados que ofrecen los centros sanitarios.
Si trabajas en una empresa, nunca compartas información confidencial como estrategias, presupuestos o datos de clientes.
