El navegador Atlas permitirá usar la inteligencia artificial de ChatGPT en la web

OpenAI acaba de lanzar ChatGPT Atlas, un nuevo navegador que permite usar la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT en la web para ofrecer una experiencia más personalizada y que competirá con Chrome de Google.

En una presentación virtual, celebrada este martes, el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, apuntó que este proyecto "aún está en su primera etapa" y que por el momento solo está disponible para los usuarios de macOS "en todo el mundo".

"Queremos llevar el navegador Atlas a Windows y dispositivos móviles lo antes posible", destacó Altman.

Sin embargo, el "modo agente" de ChatGPT Atlas —diseñado para realizar tareas más complejas, como hacer compras— solo está disponible por ahora para usuarios de ChatGPT Plus y Pro.

Primeras etapas

"Esperamos que les guste tanto como a nosotros. Hay mucho más que añadir. Este proyecto aún está en sus primeras etapas. Nos entusiasma la idea de que las instrucciones personalizadas te sigan a todas partes en la web", declaró el CEO de OpenAI.

Altman dijo que esta nueva herramienta "te conoce mejor" y que "encuentra proactivamente" lo que el usuario quiere buscar en internet.

En este sentido, Adam Fry, líder de producto de ChatGPT Search, resaltó que ChatGPT Atlas tiene "memoria".

"La memoria es una característica crucial de ChatGPT que a los usuarios les encanta. Que, a medida que usas ChatGPT, (el chatbot) se vuelve más personalizado y puede comprender al usuario mejor. Lo mismo sucederá al navegar por la web en Atlas", explicó Fry.

En la presentación se destacó que el objetivo final es que el usuario tenga en todo momento "un compañero mientras busca en la web".

ChatGPT Atlas da la opción a los navegantes de partir la pantalla en dos para que en la parte derecha de la pantalla siempre se pueda acceder al chat con la IA, para preguntar cosas como: "Resume esta web en cinco palabras".

Cada vez más IA en los buscadores

Este verano, Perplexity lanzó su navegador Comet, que en lugar de responder a las preguntas de los usuarios con una larga lista de resultados de búsqueda ofrece enlaces a sitios web relevantes y genera una respuesta a la consulta.

También los buscadores tradicionales están optando por incluir cada vez más IA en sus búsquedas, como Overviews —que ofrece un resumen generado por IA en la parte superior de la búsqueda de Google— o Modo IA —un chatbot en el buscador de Google—, así como Modo Copiloto —la IA de Microsoft— en el navegador Edge.

En abril, OpenAI se ofreció a comprar Chrome si la justicia fallaba a favor del Gobierno de Estados Unidos y obligaba al gigante Google a vender su navegador para que haya más competencia en el mercado de los motores de búsqueda en línea, pero al final Google no se vio forzado a la venta de su navegador.