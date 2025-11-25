¿Qué significan realmente los símbolos de los cargadores?

Los cargadores de cualquier dispositivo electrónico vienen con unos símbolos que cumplen una función importante. Estos ofrecen información sobre la seguridad y compatibilidad del cargador. Es por eso por lo que saber distinguirlos puede servir de ayuda para utilizarlos de forma correcta.

Los elementos de certificación son uno de los símbolos más importantes, pues aseguran que los cargadores cumplen con las normas de seguridad. El símbolo CE confirma que cumple con los estándares europeos.

En cuanto a información sobre tensión y corriente, Input indica voltaje y frecuencia que el cargador puede recibir y Output muestra la energía que ofrece el dispositivo. Para diferenciar entre los tipos de corriente, se utilizan dos símbolos: el signo ~ para la corriente alterna (AC) y el símbolo ⎓ para la corriente continua (DC).

Para conocer la vida útil del cargador, debemos fijarnos en el icono que muestra un círculo con dos flechas y un número en su interior. Este número indica los años en los que el cargador mantendrá su seguridad.

El icono con forma de casa significa que está pensado para utilizarse solo en interiores y aquel con un cubo de basura tachado con una cruz indica que debe depositarse en un punto limpio o contendor específico para su reciclaje.

Un cuadrado dentro de otro cuadrado significa que es de Clase II y que cuenta con doble aislamiento eléctrico, es decir, que está diseñado con doble protección contra las descargas si hay un fallo interno.

En algunos casos también se incluyen símbolos relacionados con la eficiencia energética.

Estos son los símbolos más comunes. Conocer las posibilidades y características de nuestros cargadores ofrece una garantía tanto de seguridad como de calidad.