Black Friday 2025: consejos para evitar estafas

El próximo viernes 28 de noviembre comienzan las ofertas del Black Friday y son muchos los que adelantarán sus compras navideñas aprovechando las ofertas y los precios más bajos. Sin embargo, junto con las ofertas también se multiplican las estafas dentro del entorno digital, en el que ciberdelincuentes aprovechan para crear falsas campañas.

Para evitar ser víctima de estos fraudes, conviene siempre prevenir y comprar de forma consciente. Estos son algunos consejos para comprar de forma segura:

Siempre se debe verificar que las páginas desde las que vamos a hacer la compra sean oficiales y seguras. Muchos fraudes se inician con anuncios de productos en páginas falsas, por lo que conviene siempre revisar que la dirección web comience con 'https' y pertenezca al comercio que se anuncia.

Los ciberdelincuentes intentan persuadir a los compradores a través de precios extremadamente bajos. Es por eso por lo que conviene siempre desconfiar de grandes ofertas y comparar precios.

Durante el Black Friday también es habitual recibir mensajes promocionales. Antes de acceder al interior de cualquier link es recomendable revisar quién envía el mensaje y si existen posibles faltas ortográficas. Para evitar riesgos, es preferible escribir de forma manual la dirección web directamente en el navegador.

En cuanto a los métodos de pago, siempre es recomendable utilizar plataformas seguras y evitar transferencias bancarias o pagos a través de canales no verificados.

Es recomendable conservar justificantes o facturas de compra, correos o incluso capturas de pantalla por si fuera necesario acreditar la compra.

Ante cualquier duda, se debe evitar compartir datos personales, contraseñas o números de cuenta. Pero si sospechas que has sido víctima de una estafa, denuncia lo ocurrido.

Se trata de una época en la que se debe estar más atento que nunca para evitar caer en estafas online y poder aprovechar los descuentos del Black Friday de forma segura.