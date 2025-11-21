5 de los mejores cursos de ChatGPT que puedes hacer gratis

ChatGPT es una herramienta de chat basada en el lenguaje de Inteligencia Artificial (IA) generativa desarrollada por OpenAI. Se trata de una herramienta que se está implementando cada vez más en nuestro día a día, por lo que existen cursos gratuitos para aprender a dominarlo y aprovechar su utilidad.

Uno de ellos es el Curso de ChatGPT de Edutin Academy. Es perfecto para principiantes que quieran investigar, crear artículos, tablas, correos y presentaciones.

Otra alternativa es el curso de Santander Open Academy, Fundamentos de ChatGPT. Con una duración de ocho horas, te permitirá aprender a crear prompts efectivos, aplicaciones prácticas y ética en la IA.

También existe el curso gratuito de videocursos.com, que va desde cero hasta nivel avanzado. En este caso te enseñan a usar ChatGPT para tareas profesionales y generar contenido.

Otra buena opción es la de Udemy con el curso de prompts ChatGPT Co-Pilot. Te permite aprender a comunicarte con la IA y a utilizar la tecnología Co-Pilot en solo 54 minutos.

Por último, Tecnológico de Monterrey ofrece el curso ChatGPT - Usos y estrategias en Coursera. Es de nivel intermedio y tiene una duración media de dos semanas. Profundiza en los fundamentos de la IA, sus aplicaciones prácticas en entornos educativos y laborales y las consideraciones éticas.

Cinco opciones para conseguir familiarizarnos con la IA y poder sacarle todo el provecho posible.