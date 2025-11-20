Gemini 3 estrena la nueva y espectacular vista dinámica, ¿cómo funciona?

Esta misma semana Google presentaba Gemini 3, la nueva generación de su IA generativa, que llegaba con multitud de mejoras, sobre todo en el campo del razonamiento y contexto de sus respuestas. Pero entre todas las novedades que ha presentado, hay una que al menos al que suscribe le ha sorprendido mucho, y se trata de la nueva vista interactiva. Esta cambia por completo nuestra percepción de lo que es un chat con la IA, para convertirlo en una experiencia que en algunos casos se convierte en algo irreal por lo bien trabajado que está.

Una visión interactiva de nuestras preguntas

Se podría decir, para resumir, que esta función aporta una interfaz visual muy potente a cada una de las consultas que le hacemos a la IA de Gemini, siempre que activemos esta vista previamente. Da igual de lo que le preguntemos, si pulsamos el botón de Vista dinámica, que actualmente es una función en desarrollo, pero que ya pueden probar los usuarios Pro de Google One en adelante, las respuestas que recibimos tienen un aspecto completamente diferente, y lo mejor de todo, original.

Una de las respuestas interactivas | TecnoXplora

Y es que cuando pulsamos sobre este botón, la respuesta se convierte en una presentación interactiva, y lo mejor de todo, el aspecto de cada una de las consultas no se parecen en nada entre sí, ya que adapta el aspecto a la temática de la que le estamos preguntando. He hecho varias pruebas, y me he encontrado desde una presentación de aspecto sobrio e interactiva sobre una ciudad dormitorio madrileña, hasta una divertida disección de Frank Drebin, protagonista de Agárralo como puedas, diseñada como si de un expediente policial se tratara.

Le he preguntado por un barco ruso y ha generado una ficha técnica interactiva con tintes claramente tecnológicos, o sobre la historia del ZX Spectrum. En todas ellas ha aportado imágenes generadas por IA, que en muchos casos parecían extraídas de imágenes originales reinterpretadas por la IA de Gemini 3. Desde luego es sorprendente que la IA pueda generar esto en cuestión de 1 o 2 minutos, porque en muchos casos se trata de presentaciones interactivas excelentemente diseñadas y muy bien ideadas para saber todo sobre ese tema en concreto del que le hemos preguntado.

Sin duda es una forma sorprendente de responder a nuestras preguntas, y que seguro nos permite disfrutar a fondo de cada temática por la que le preguntamos. Ya se ve que es una herramienta muy potente, incluso estando en fase de desarrollo, por lo que no podemos ni imaginar el potencial que podría ofrecer en cuestión de meses. Desde luego parece una herramienta ideal para cualquier fin, ya sea doméstico, profesional o incluso para apoyar los estudios. La herramienta ya está disponible en España si tienes acceso a una suscripción Pro de Google One.