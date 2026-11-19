Los usuarios de Apple Watch están de enhorabuena, ya que Apple está añadiendo nuevas esferas a sus relojes gracias a la nueva actualización que acaba de llegar a ellos. La beta de watchOS 27.3 viene con varias mejoras, y una de ellas es la inclusión de varias esferas que ahora aprovechan la modularidad para ofrecernos multitud de opciones a la hora de personalizar la interacción que queremos mantener con el reloj por defecto. Vamos a conocer en qué consisten esas nuevas esferas.

Esferas ultra personalizables

Las nuevas esferas han llegado a la app de reloj de los iPhone, y ahora se encuentran como las más destacadas en esta sección de la app. Se trata de seis nuevas esferas modulares, en todos los casos lideradas por Siri, y que hacen honor a su nombre de Siri modular. Y es que son tal cual, cuentan con un acceso directo a Siri en la parte inferior central, y a partir de ahí giran el resto de los contenidos de la esfera.

Nuevas esferas de Siri Modular | TecnoXplora

En total tenemos fecha, la hora y luego dos variantes, con widgets y tres complicaciones, o solo con estas últimas, dando más protagonismo a la hora. Podemos editar las cuatro secciones de la esfera, desde la parte superior donde por defecto vemos la hora, y las otras tres complicaciones, incluyendo la de Siri, por lo que la personalización es máxima. En esas complicaciones podemos poner decenas de variantes, entre funciones del Apple Watch y otras relacionadas con apps que tenemos instaladas en el iPhone y por extensión y compatibilidad, en las del Apple Watch.

Por supuesto, la personalización va más allá de los contenidos, y también se puede llevar a cabo en el estilo visual de la esfera. Desde la fuente de la hora, hasta el color utilizado para todos los elementos visuales que aparecen sobre el fondo negro, el único disponible para estas esferas. Como veis, se trata de una serie de esferas que nos ofrecen muchas opciones de personalización, para hacer del reloj algo mucho más útil durante todo el día, dando acceso a numerosas funciones de manera directa, como por ejemplo, a la cerradura inteligente de nuestro hogar, como una Nuki, solo hay que añadir su complicación para pasar directamente a abrir o cerrar la puerta con pulsar la pantalla del Apple Watch.

De momento, estas esferas están disponibles en la versión 27.3 de watchOS, eso sí, en su versión beta, lo que quiere decir que llegará a todos los usuarios dentro de unas semanas. Sin duda alguna, se trata de esferas extremadamente prácticas, que ahora cuentan con más variantes y plantillas para adoptar.