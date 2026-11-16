Amazon soluciona una de las mayores carencias de Alexa+ con su salto a la web

Durante años, Alexa ha tenido una importante desventaja frente a ChatGPT, Gemini o Claude: no existía un lugar único desde el que mantener conversaciones, consultar el historial o retomar tareas pendientes; bueno, sí, en un rincón poco accesible de la app. Amazon acaba de poner fin a esa situación con el lanzamiento de Alexa.com, una nueva experiencia web para Alexa+ que acerca el asistente a los grandes chatbots de IA.

Nueva Alexa.com

Y es que los de Seattle han anunciado uno de los hitos más importantes en la historia de su asistente, con la llegada de una versión web del asistente de voz. Y sí, es como lo estáis imaginando, muy parecido a chatear con otro asistente de IA, como los de su competencia más directa. De alguna manera, Amazon cierra el círculo para acceder a su asistente, precisamente desde fuera del ecosistema de sus dispositivos.

La nueva interfaz de Alexa.com | TecnoXplora

De tal forma que, incluso si no tienes ningún dispositivo con Alexa+, puedes acceder al chat con tu cuenta de Amazon y comenzar a chatear y preguntar todo lo que quieras. Lo mejor de todo es que hace más cosas que los otros chatbots, porque en este caso, mientras escribo este artículo, puedo escribir en el propio chat de Alexa.com que encienda mi lámpara del rincón para escuchar música.

Ya que la experiencia web está totalmente vinculada a nuestros dispositivos, y ofrece una continuidad total con la gestión de todos ellos, que en este caso, en lugar de mediante la voz, se hace a través de texto. Lo que nos gusta, y que por ejemplo a veces se hace difícil de encontrar en la versión móvil, son las conversaciones que hemos mantenido con Alexa en este caso, como podemos hacer con otras apps de chatbot de IA, incluso si las hemos iniciado en un altavoz u otro dispositivo de Amazon.

En la interfaz de Alexa.com ahora podemos ver en el lateral el acceso directo a nuestras conversaciones anteriores, por lo que podemos retomarlas cómodamente sin tener que utilizar complicados comandos de voz que seguramente nos terminen dando cierto dolor de cabeza. Y es que en estos tiempos donde los chatbots se han convertido prácticamente en el estándar de comunicación con una IA, se agradece mucho que Amazon haya llevado a Alexa también a este entorno para cerrar el círculo.

Para chatear con Alexa+ de momento hay que formar parte del acceso anticipado, que de momento pueden utilizar algunos usuarios seleccionados. Desde que se activara el pasado mes de abril, no sabemos todavía cuándo saldrá de ese estado el asistente para que esté disponible para todos. Si formamos parte, solo hay que escribir Alexa.com en el navegador, identificarse con nuestra cuenta de Amazon y comenzar a chatear y controlar nuestro hogar conectado desde una ventana de nuestro navegador con total comodidad. La verdad que es genial poder escribirle cuatro o cinco acciones a la vez a Alexa en el navegador y comprobar cómo el ambiente a tu alrededor cambia como por arte de magia en una fracción de segundo.

Ahora también hay una Alexa para compras

Alexa para Compras llega a España como una experiencia gratuita disponible en la web y la aplicación móvil sin necesidad de suscripción Prime. Combina el conocimiento de producto de Rufus con la personalización contextual de Alexa+ para adaptar cada compra al usuario. Y puede analizar historiales, conversaciones y preferencias para comparar artículos, sugerir ideas y reponer productos habituales con un solo clic.

Entre sus funciones destacan los resúmenes con IA, la consulta del historial de precios anual, guías personalizadas y alertas automatizadas de ofertas. Además, podemos revisar, modificar o eliminar los datos compartidos conversando directamente con ella misma.