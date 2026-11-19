La firma china, conocida por sus cámaras con gimbal al estilo OSMO Pocket, ha lanzado un dispositivo de una categoría que parece ser tendencia en los últimos meses. Se trata de una pequeña pantalla de tinta electrónica, que en este caso hace las veces de marco de fotos, con la particularidad de que es a todo color. Su tamaño ultracompacto permite usarla como un imán para la nevera, colgante, e incluso como un pequeño lector de libros electrónicos llegado el caso.

Así es el nuevo Toast

Tal y como leemos en Gizmochina, la empresa china ha lanzado Toast, un pequeño marco de fotos que tiene una pantalla con una diagonal de apenas 3,7 pulgadas. Esta cuenta con un panel Spectra 6, que puede mostrar hasta seis colores, algo que comparado con una pantalla normal puede parecer escaso, pero que en un panel como este es suficiente para que las fotos se vean bien, y lo más importante, parezcan impresas en papel.

Insta360 Toast | Insta360

Esos colores son rojo, amarillo, azul, verde, negro y blanco. La resolución con la que cuenta es de 720 x 480 píxeles. Es una pantalla de tinta electrónica que no cuenta con retroiluminación o iluminación indirecta. De todas formas, como cualquier otro marco de fotos tradicional, que visualizamos por la luz ambiental o artificial del lugar donde lo hayamos colocado,o además por su acabado mate, no hay reflejos en la pantalla.

Y además, este modelo nos permite hacerlo en multitud de lugares. Al utilizar una pantalla de tinta electrónica, el consumo de energía es mínimo, por lo que podemos tener el marco encendido casi 200 días con una sola carga completa de su batería de 400 mAh. Y eso que se contempla que con esa autonomía podemos cambiar la foto una vez al día. Algo más que suficiente, porque pregúntate cada cuánto cambias las fotos dentro de los marcos que tienes en casa desde hace años.

Para actualizar las fotos en el marco, podemos usar la app de Insta360, y copiar las imágenes tanto a través de la conectividad Wifi como Bluetooth. El marco puede almacenar hasta 30 fotos en su memoria, para elegir en todo momento cuál queremos visualizar, o para hacer un carrusel de ellas, que por ejemplo cambie de imagen cada nuevo día. Además, el cambio de imagen se puede hacer manualmente, tocando un botón físico en el marco.

Al hacerlo, podemos ver una previsualización de las fotos almacenadas, para en un momento dado, elegirla para que se visualice posteriormente. Es un marco muy ligero, solo pesa 43 gramos, y su grosor mínimo, de solo 5,25 mm, es menos que un iPhone Air. Incluso podemos colocarlo como una imagen en la nevera. El precio con el que se estrena de momento en China es de 59 euros al cambio.