¿Va a haber un apagón el 17 de noviembre? Qué hay detrás del rumor que se ha extendido por las redes sociales

En los últimos días se ha extendido el rumor de un supuesto apagón mundial previsto para este martes 17 de noviembre. Algunos mensajes en redes sociales hablan de cortes de electricidad, internet y comunicaciones que podrían afectar a millones de personas. Sin embargo, no hay ninguna alerta oficial que anuncie un apagón para esa fecha ni pruebas que respalden esta teoría. El rumor mezcla varios acontecimientos reales que no tienen relación entre sí.

Uno de ellos es un simulacro que sí tendrá lugar este martes en Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia a las 14:20 horas de la costa este estadounidense, las 20:20 horas en la España peninsular. Durante aproximadamente un minuto, se interrumpirá la programación habitual de radios y televisiones para emitir un mensaje de prueba.

Otra de las cosas que ha alimentado el rumor es un capítulo de Los Simpson. Se trata del séptimo episodio de la temporada 35, titulado 'It's a Blunderful Life' y estrenado en 2023. En él, Lisa Simpson ya anciana recuerda un apagón que dejó sin electricidad a Springfield. En una escena aparece la fecha del 17 de noviembre, un detalle que algunos usuarios han relacionado con el simulacro estadounidense.

También se han compartido las recomendaciones de la Unión Europea para que la población pueda afrontar posibles emergencias durante al menos 72 horas. Entre las medidas de preparación se encuentra disponer de suministros básicos y medios para mantenerse informado si se interrumpen algunos servicios. Estas indicaciones forman parte de una estrategia general de prevención ante distintos riesgos, como fenómenos meteorológicos extremos, ciberataques o crisis sanitarias. No son un aviso de que vaya a producirse un apagón el 17 de noviembre.

El gran corte apagón que se produjo en España el 28 de abril de 2025 también puede hacer quela población esté más alerta. Aún así, no hay motivos para confundir aquel apagón con el simulacro previsto en Estados Unidos.