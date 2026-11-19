No cabe duda de que la gama Legion de Lenovo es todo un éxito, y parece que cada vez va a ser más grande y numerosa. Porque ahora conocemos que la firma china está trabajando en una nueva variante de sus consolas portátiles, esta vez parece con un diseño y precio más accesibles, para un público más amplio. Es el caso de la futura Legion Go Beam, un modelo que ahora se filtra mostrando su aspecto y desvelando algunas de sus características clave, que nos dan una idea de lo que esperar de esta tableta.

Así será la nueva Legion Go Beam

Las imágenes que hemos conocido gracias al medio Windows Latest nos muestran una consola bastante similar a la Legion Go S, pero con toques del color verde lima en varios de sus botones, dándole un aspecto bastante similar al de las consolas Xbox y sobre todo a sus mandos con un acabado en color blanco. Los sticks cuentan con anillos de color verde, mientras que los botones están serigrafiados en ese color, así como dos de los botones auxiliares, por lo que parece que este color es el código elegido por Lenovo para identificar a la nueva consola.

Una de las características que Lenovo ha quitado de este modelo es sin duda el pequeño touchpad que se encontraba en la parte inferior derecha de la consola, y que ahora ocupa por completo el altavoz derecho. En el resto, visualmente, parece bastante similar, aunque da la sensación de que los biseles de la pantalla son más anchos de lo habitual, por lo que la pantalla podría ser menos espectacular en este sentido.

Por detrás vemos los mismos botones, pero una rejilla de ventilación mucho más pequeña, seguramente limitada a la zona donde se encuentre el ventilador. Algo que nos podría anticipar que la potencia de esta consola sea inferior a la del modelo Go S, que en su caso tiene una rejilla de ventilación que ocupa prácticamente toda la parte trasera. A diferencia de las otras Legion encontramos solo un puerto USB tipo C en la parte superior.

Todo esto nos hace pensar que esta futura Legio Go Beam podría ser una consola más accesible en términos de precio que sus compañeras de gama. Sobre todo al eliminar el touchpad e integrar lo que parece un procesador menos exigente, a tenor de la menor necesidad de ventilación, parece una consola para un público más amplio y menos exigente. Seguramente también familiarizado con jugar en la nube, para lo que este tipo de consolas son perfectas si cuentan con un wifi rápido.

También la pantalla, menos sofisticada y con bordes más gruesos, anticipa una reducción de los costes también por esta vía. Quizás la elección de un procesador más modesto y una memoria RAM menos amplia pueden ayudar también a reducir precios. Lo que sí parece es que seguirá contando con Windows como sistema operativo. Sobre el precio, no se sabe nada, pero teniendo en cuenta que la Legion Go S con Steam OS tiene un precio de unos 600 euros, podríamos esperar algo incluso más barato, como decimos, alineado con dispositivos orientados a juegos menos exigentes y sesiones de juego en streaming desde la nube, que necesita de pocos recursos y ofrece una gran calidad gráfica.