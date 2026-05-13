Cómo encontrar tu móvil si desactivas la ubicación

Si pierdes el móvil y tienes la ubicación desactivada… aún puedes encontrarlo. Mucha gente cree que sin GPS no hay forma de encontrarlo. Pero tu móvil no depende solo de eso.

Puede usar redes WiFi cercanas. Puede apoyarse en otros dispositivos vía Bluetooth. Y, sobre todo, guarda su última ubicación conocida. Es decir: aunque lo apagues o quites la ubicación, aún deja rastro.

Si cuentas con un móvil Android, presta atención: entra en Ajustes. Luego en Seguridad. Busca "Encontrar mi dispositivo" y actívalo. Esto permite localizar tu móvil incluso cuando no está conectado como esperas.

Y hay algo más importante. Si lo pierdes, entra desde otro dispositivo en tu cuenta de Google a través de la app Localizador de Google.

Además, muchos usuarios desactivan ciertas funciones para ahorrar batería o por privacidad sin saber que eso puede dificultar recuperar el dispositivo en caso de pérdida o robo. Tener activadas opciones básicas de localización y rastreo no significa estar permanentemente vigilado, sino contar con una herramienta de emergencia cuando realmente hace falta.

También conviene revisar estas configuraciones de vez en cuando. Un cambio de móvil, una actualización del sistema o incluso cerrar sesión en la cuenta principal puede desactivar algunas funciones sin que el usuario se dé cuenta. Y cuando surge el problema, cada minuto cuenta. Por eso, dedicar unos segundos ahora puede marcar la diferencia entre recuperar el teléfono o perderlo definitivamente.