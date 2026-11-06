Mucho cuidado este Black Friday y Navidad: las estafas se multiplican

Las estafas y los ciberataques se multiplican durante las fechas claves del comercio y de consumo y en especial, según han alertado varias empresas, durante el periodo comprendido entre el Black Friday (este año el 27 de noviembre) y la Navidad; las trampas y los engaños están a un golpe de clic.

Los datos facilitados por empresas de ciberseguridad revelan que uno de cada cinco incidentes cibernéticos que se registran cada año se concentran en este periodo aprovechando las prisas con las que muchos usuarios realizan sus transacciones.

Un problema al que se suma otro también detectado por una de las mayores empresas de ciberseguridad del mundo (la rusa Kaspersky), que ha detectado cómo se están comercializando a través de la 'internet profunda' (dark web) accesos a los paneles de control de tiendas españolas en línea, lo que permite convertir tiendas legítimas en plataformas fraudulentas.

El último balance del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), correspondiente a 2025, revela la importancia de los problemas de ciberseguridad vinculados al comercio electrónico, y cifra en más 45.000 el número de fraudes en línea que se registraron el pasado año (supuso un incremento del 45 por ciento con respecto al año anterior).

El balance del INCIBE revela también que el pasado año se dieron de baja 4.600 dominios '.es', que correspondían en su mayoría a tiendas fraudulentas, o que las compras engañosas en internet supusieron el 17 por ciento de todas las consultas de la ciudadanía atendidas a través de la línea de ayuda de este organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El problema se acrecienta durante los últimos meses del año, y según la empresa de ciberseguridad Stöik, el comercio concentra muchos más incidentes durante esas semanas y en el sector hotelero repuntan también los ataques a través de plataformas en línea.

El aluvión de facturas, confirmaciones de pedidos, cambios de proveedor y avisos de envíos que reciben las empresas supone un reto operativo y de seguridad para las empresas de comercio y logística españolas durante las campañas del Black Friday y la Navidad, según los expertos de esta empresa.

Los ciberdelincuentes, ha apuntado, buscan robar el acceso a los correos corporativos, cometer fraudes mediante el cambio de cuenta del banco o la suplantación de un directivo, y lanzan ataques contra webs y tiendas en linea inyectando un código malicioso en la página de pago que copia los datos de las tarjetas de crédito y las credenciales de los clientes.

La empresa Kasperky asegura haber detectado en la 'internet profunda' subastas para acceder a tiendas en línea españolas, y los ciberdelincuentes ofrecen acceso a los paneles de administración de esas tiendas, lo que permitiría a otros estafadores manipular los procesos de compra, redirigir las transacciones legítimas de los clientes hacia pasarelas falsas o manipular los precios.

Han señalado, como uno de los aspectos más preocupantes de este mercado, la rapidez con la que una brecha en una empresa puede convertirse en un fraude directo contra los consumidores.

Desde el INCIBE recomiendan atender siempre una serie de pautas al hacer compras por internet, entre ellas las de analizar la dirección y verificar que empieza por 'https://', que muestra el icono de un candado, desconfiar de las gangas, utilizar las pasarelas de pago de confianza -sobre todo las que requieren la doble autenticación- o evitar estar conectado a redes públicas o abiertas para hacer transacciones.