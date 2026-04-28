Baterías para no quedarte a oscuras en un apagon como el de hace un año

Tal día como hoy, el 28 de marzo de 2025, en torno a las 12:33 horas, más de 50 millones de personas se quedaron sin suministro eléctrico, durante gran parte del día. Momento en el cual el sistema colapsó debido a un exceso incontrolado de voltaje. Algo que podría volver a pasar en cualquier momento. A continuación, te contamos, cómo puedes estar preparado si vuelve a ocurrir.

No te quedes a oscuras con el apagón

Aunque en el transcurso del día tras unas horas de desconexión absoluta, se fue recuperando la normalidad, en muchos lugares de nuestra geografía no fue hasta la madrugada cuando volvió la normalidad. Muchas horas en las que no solo estuvieron a oscuras, sino que sus frigoríficos y congeladores estaban desconectados pasando factura a los alimentos contenidos en su interior.

Una situación de la que aprendimos que tener un soporte de energía potente, es la solución. Para lo que tenemos la opción de usar estaciones de energía portátiles. Estas nos ofrecen la opción de cargarlas conectándose a enchufes tradicionales o de alimentarlas con la ayuda de paneles solares ligeros que podemos instalar fácilmente en el balcón o terraza, generando nuestra propia energía. Con la que podremos alimentar a los electrodomésticos y dispositivos imprescindibles como el frigorífico o el router, para tener de forma constante internet. Estos son algunos de los modelos que cabe destacar, por su capacidad y versatilidad.

DJI Power Expansion Battery 2000 | DJI

Comenzamos con el DJI Power 2000, con una capacidad de 2048wh y potencia de salida desde 2400 W, con el que podemos alimentar grandes electrodomésticos durante varias horas. Cuenta con un sistema de recarga ultrarrápida capaz de completar una carga al 80% en 45 minutos. Dispone de varios enchufes y conexiones para recargar varios dispositivos a la vez, además de ser muy silenciosa. Su precio es de unos 1.099 euros.

BLUETTI Elite 200 V2 | BLUETTI

Otra muy buena opción es la BLUETTI Elite 200 V2, con una capacidad de 2073,6 Wh de capacidad y 2600W de potencia de salida, la cual destaca por su gran durabilidad, gracias a sus celdas LiFePO4 de grado automotriz soportan más de 6000 ciclos de carga, con la cual podemos cargar hasta un total de 7 dispositivos al mismo tiempo, usando sus diferentes conexiones. Carga rápida de cero a ochenta por ciento en 50 minutos. Su precio es de 1499 euros.

La nueva EcoFlow Delta 3 Pro | Ecoflow

La EcoFlow DELTA 3 Max cuenta con 2048 Wh y 2400 W de salida, una batería la cual cuenta con sistema de alimentación ininterrumpida SAI, la cual pone en marcha el sistema 10 milisegundos después de detectar una caída en la red eléctrica. Su precio es de 1.299 euros.

Además de alimentar los dispositivos en caso de emergencia, también podemos llevar esta batería y usarla en cualquier lugar. Y gestionarlas a distancia gracias a su conectividad Wifi y Bluetooth, lo que permite programar la carga y la descarga desde nuestro propio móvil, de una forma rápida y sencilla.