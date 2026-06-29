Una IA experta en competiciones revela quién es el favorito para ganar el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya ha entrado en su fase decisiva y, según varios modelos predictivos, ya existe una favorita a ganar: España.

El interés por estas predicciones aumentó después de que distintos algoritmos colocaran a La Roja como una de las selecciones con mayor probabilidad de proclamarse campeona. Uno de los modelos más conocidos, desarrollado por Goldman Sachs, situó inicialmente a España como favorita por delante de Francia y Argentina gracias a un análisis basado en datos históricos y rendimiento de los equipos.

Cómo lo hace

El sistema no adivina los resultados, sino que analiza una enorme cantidad de información. Entre las variables que tiene en cuenta están los resultados anteriores de las selecciones, la fortaleza de cada equipo, las cuotas de apuestas, el rendimiento individual de los jugadores, el valor de las plantillas y la trayectoria reciente de cada conjunto.

Además, los modelos utilizan datos de grandes competiciones internacionales para aprender patrones. Después simulan miles de posibles escenarios del torneo como qué equipos tienen más opciones de pasar de ronda, qué enfrentamientos podrían producirse y qué selección tiene más probabilidades de acabar levantando la Copa.

En el caso de España, los modelos han valorado factores como el nivel de su plantilla, su rendimiento reciente y su capacidad competitiva en grandes torneos. Aun así, estas predicciones no garantizan el resultado ya en un Mundial, una lesión, una expulsión o un solo partido pueden cambiar completamente el camino de una selección.

De hecho, con el torneo ya avanzado, los algoritmos siguen ajustando sus cálculos después de cada partido. Algunos modelos han mantenido a España entre las favoritas pese a su empate inicial ante Cabo Verde, aunque sus probabilidades pueden variar según los resultados de cada jornada.

Aún así, habrá que esperar hasta el próximo 19 de julio para comprobar si la inteligencia artificial ha logrado anticipar al futuro campeón del mundo o si, una vez más, el fútbol vuelve a demostrar que es imposible de predecir.