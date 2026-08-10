Las búsquedas relacionadas con el eclipse aumentan de forma masiva en España

Google ha desvelado que el interés suscitado por el eclipse total que se producirá el próximo miércoles 12 de agosto ha disparado las búsquedas por parte de los usuarios españoles, que se han convertido en unos de los más activos a nivel digital respecto de este evento único. Y tiene sentido, porque nuestro país será de los pocos donde se pueda ver el eclipse total en buena parte de su superficie. Y lógicamente, todos los preparativos nos invitan a bucear en Google para disfrutar de un evento como este. España se ha consolidado como el tercer país del mundo y el segundo de Europa, solo por detrás de Islandia, con mayor volumen de consultas en Google sobre el eclipse solar.

Máxima expectación sobre el eclipse y temas relacionados

Curiosamente, cinco de las diez ciudades del planeta más buscadas son españolas. Son Palma, Zaragoza, Valencia, Bilbao y Barcelona. Y es que las consultas son tanto del propio evento astronómico, como de todo lo relacionado con su disfrute. Y es que las tendencias de Google reflejan que el 19% de las preguntas de mayor crecimiento están relacionadas con la protección ocular. Por ejemplo, las búsquedas de gafas de sol han alcanzado su punto más alto en cuatro años en España, un 590% más durante la última semana.

Anillo de diamantes durante un eclipse solar | Getty

Otro de los términos más buscados es el de Ojo humano, que ha crecido un 200%, lo que demuestra que los ciudadanos investigan activamente los riesgos para la vista y la certificación de los equipos de protección. Las consultas para verificar si los protectores están homologados han crecido mucho también, un 340%, destacando búsquedas del tipo Como saber si las gafas del eclipse son homologadas o Dónde conseguir gafas para el eclipse gratis.

También los términos Visor solar o Gafas de eclipse han aumentado el interés de los internautas un 200%. En lo que se refiere a captar el eclipse, la consulta Cómo fotografiar el eclipse solar ha aumentado un 250% en solo una semana. También han aumentado las consultas de la fotografía técnica especializada, más de un 190%. Mientras que la búsqueda sobre filtros fotográficos también ha aumentado a máximos, así como Filtro cámara eclipse y Filtro solar cámara. También los teleobjetivos han aumentado su interés hasta duplicarlo en los últimos 30 días.

La mejor ubicación

Los internautas, obviamente, también han buscado la mejor ubicación para disfrutar del Eclipse, y lo han hecho con búsquedas tan simples del estilo Cómo ver el eclipse, que ha crecido un 200% a lo largo de la última semana. El interés lo han liderado regiones del norte de España como Navarra en el primer puesto, seguida de Aragón y Castilla y León. Incluso se registran importantes aumentos en búsquedas de herramientas y destinos clave, como el Mapa interactivo (+230%) Instituto Geográfico Nacional (+200%) o Playa un +200%.

Por último, la astrología ha ganado muchos adeptos estas semanas en las búsquedas. Con términos como Eclipse astrología, que ha sido la quinta búsqueda sobre astrología más realizada en España durante la última semana. También hay búsquedas como Eclipse solar del 26 de enero de 2028 con un 180% más o Eclipse de 2027, con motivo de la racha de tres eclipses que viviremos en nuestro país los próximos años.